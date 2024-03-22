西布特羅遭指用於種公豬「表現好」 豬農怒曝真相

台糖肉品日前被台中市食安處檢出瘦肉精西布特羅，引發食安疑慮，雖最後認定非通案，但有專家認為瘦肉精可能用於種公豬來增加性慾。豬農表示，種公豬的表現是專業種豬場歷經數代篩選結果，將各種生產數據表現最優良的公豬提供給豬農，並非以瘦肉精來求「表現好」，專家這樣的猜測只會傷害養豬產業形象。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，種公豬的選拔都是經過專業種豬場好幾代的篩選，在確定血統能穩定表現之下，確保能將優良基因傳給下一代，和使用瘦肉精力求「表現好」是兩回事，日前自稱食安專家不經求證的猜測只會傷害養豬產業形象和整體經濟價值。

洪健鈞指出，也希望立法院在新的會期，能通過《學校衛生法》第23條修正草案，明訂學校供應膳食，食材禁止使用含有乙型受體素之肉品及加工品，豬肉產品一律使用台灣豬肉，並訂定相關罰則，避免進口豬肉洗產地冒充。

此外，《食安管理法》第22條及23條之3修正案，即加強定期抽查學校餐飲衛生的頻率，以及學校和餐飲業者的採購契約書範本中，應載明不得使用瘦肉精，違約者可求償。

洪健鈞說，從食藥署提所提供的資料顯示，從開放含萊克多巴胺豬肉進口的2021年起，當年度抽驗乙型受體素檢驗總件數為7170件，隔年腰斬至3886件，到了2023年只剩2631件，而當年度進口豬肉量也創下歷史新高，但針對進口豬肉市場產品檢驗卻急劇減少為只剩629件；這驗證了一件事只要食安風暴事件一過，沒有新聞熱度沒有人關注，政府部門只想應付了事。

另有豬農表示，瘦肉精事件已經成為羅生門，無論是否抽驗出瘦肉精，對台灣豬農的信譽和消費者的食安都已經造成影響，但不諱言台灣食品安全確實還要加強。