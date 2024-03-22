清明連假首日將迎車潮尖峰 省道地雷路段一次看

清明節連續假期（4月4日至4月7日）為期4天，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計將有許多民眾外出旅遊。公路局表示，今年清明節為連假第一天，預估4月4日上午將是車潮的尖峰，觀光旅遊車潮於4月4日至4月6日於各大風景旅遊熱點湧現，連假期間公共運輸也推出優惠鼓勵民眾搭乘。

公路局預估，清明節連續假期車潮自4月3日下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中於4月4日於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月4日至4月6日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月6日下午開始至4月7日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店至烏來路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。

公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施。

公路局表示，為鼓勵民眾於清明連假期間多搭乘公共運輸，自清明連假前一日4月3日0時起至4月7日24時推出多項國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠。

另外，4月4日0時起至4月7日24時針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。