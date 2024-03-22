流感疫苗預估1個月內打完 疾管署籲2類人速打XBB疫苗

根據疾管署監測目前流感、新冠及腺病毒等多種呼吸道病原體持續在社區活動。疾管署副署長曾淑慧表示，新冠疫苗接種率仍低，全年齡僅9.08%，6個月至4歲幼童僅3.72%，特別呼籲幼兒及長者應該盡速接種XBB疫苗。另外，流感疫苗目前僅剩2萬劑，預計在1個月內將打完。

新冠XBB疫苗迄今已累計接種222萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計196.1萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.9萬人次。

曾淑慧表示，由於疫情傳播風險仍持續，且目前主流變異株為變異株JN.1，提醒民眾，過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗對於目前主流變異株已不具免疫效力，年滿6個月以上的兒童、青少年及成人均建議再接種新冠XBB疫苗提升保護力，保障個人健康。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約378.7萬劑、Novavax XBB疫苗約13.2萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾盡速接種，降低感染後輕症或重症發生風險。

另，公費流感疫苗3月5日起擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種至疫苗用罄，過去7天（3月14日至20日）平均每日接種約922劑，截至3月20日公費流感疫苗總接種數約654.9萬劑，整體疫苗使用率逾99.5%，僅剩餘約2萬餘劑。

曾淑慧表示，近日每日接種率不高，預估1個月內將打完。有意願接種民眾可先透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

疾管署呼籲，近日多有大型宗教慶典等活動，且連續假期將近，提醒民眾參加活動或出遊時，做好個人衛生及防護外，也可接種新冠XBB及流感疫苗，提升保護力。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，盡速就醫並在家休息，保護自己與他人。