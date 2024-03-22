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高血壓患者頭暈竟是血壓過低 醫：嚴重時恐缺血性中風

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
書田診所家醫科主任醫師何一成表示，引起血壓偏低的可能原因有脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等。記者林琮恩／攝影
書田診所家醫科主任醫師何一成表示，引起血壓偏低的可能原因有脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等。記者林琮恩／攝影

一名50多歲高血壓男性患者，服用降血壓藥物1年多，回診時發現血壓偏低，收縮壓僅96至100毫米汞柱，且近期容易頭暈疲倦，尤其姿勢改變時症狀最為明顯，經檢查患者沒有貧血症狀，神經學、心電圖檢查都正常，研判為藥物交互作用引起。醫師提醒，同時使用多種降血壓藥物的民眾，必須注意自身用藥情況，若其他藥物有降血壓效果時，應諮詢醫師調整。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，檢查上述患者用藥歷史，發現他因攝護腺肥大，有服用改善排尿藥物，與降血壓藥物交互作用，才導致血壓過低情況。可能引發血壓降低的藥物包括：抗巴金森藥物、硝酸鹽類、抗憂鬱劑、肌肉鬆弛劑、攝護腺藥物、勃起功能障礙藥物等。

正常血壓的標準為120／80mmHg，收縮壓低於100至110 mmHg 或是舒張壓低於60至70 mmHg，就是低血壓，何一成說，引起血壓偏低的可能原因有脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等。

「血壓控制必須恰恰好，不宜過高或過低。」何一成表示，低血壓症狀包括視力模糊、頭暈、想睡、疲累、虛弱、四肢冰冷等，有些患者會產生姿勢性頭暈，嚴重時恐出現呼吸困難、昏倒。

何一成說，若患者本身有腦血管病變或狹窄，血壓又太低，血流達不到腦部末梢血管，就可能因腦血流不夠而出現缺血性中風，且有研究指出，長期血壓偏低會造成體內器官血流不足，可能引起情緒低落、慢性疲勞、憂鬱、記憶力減退、思考反應變慢等問題，甚至增加老年失智症的機率。

臨床上常會開立多種不通機轉藥物控制患者血壓，何一成表示，服用3種高血壓藥物者占比達3成，不論藥物交互作用或高血壓藥物劑量過重，都會導致低血壓；民眾若量測收縮壓低於110、舒張壓低於70，當天就應量測3次血壓，若無改善必須盡快就醫檢查，評估發生原因或調整藥物。

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