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穿鞋不穿襪腳發臭沒在意 運匠小腿香港腳變蜂窩性組織炎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師鄭孟瑜（左）提醒民眾，不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。圖／亞大醫院提供
醫師鄭孟瑜（左）提醒民眾，不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。圖／亞大醫院提供

台中40歲黃姓司機為圖涼快，穿鞋沒穿襪，鞋子濕掉也沒弄乾，日前左小腿紅腫、惡化忍了三天，才就醫，醫師發現他的腳趾有香港腳（足癬），小腿明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，經抗生素治療後，症狀顯著改善。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師鄭孟瑜說，蜂窩性組織炎指皮膚軟組織受到感染，初期狀況輕微，以局部紅腫熱痛表現，若情況惡化，嚴重者甚至截肢才能保命，因此，及早診斷治療，是避免嚴重併發症的關鍵。

鄭孟瑜舉例，黃姓運因工作長時間坐在車內，為了圖個涼快，幾乎都沒有穿襪子，即使鞋子濕掉也可能沒空弄乾，經年累月下，足底出現臭味，但他依舊不以為意，導致汗水與黴菌長期都悶在鞋子裡，黃姓運匠因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛。

鄭孟瑜提醒，蜂窩性組織炎的高風險群，主要是有開放性傷口、靜脈回流差、淋巴回流不佳以及曾罹患過蜂窩性組織炎者居多，最常見的徵兆就是遭感染皮膚附近出現紅腫熱痛，之後範圍會逐步擴大，伴隨發燒、淋巴腺腫、形成水泡，嚴重時可能往組織筋膜層感染，造成壞死性筋膜炎，嚴重可能造成敗血性休克等等症狀。

鄭孟瑜也呼籲，早期發現使用抗生素會有不錯的療效，搭配傷口照護清潔可加速改善，另外，抬高患部也能避免腫脹加速消腫，但若蜂窩性組織炎出現膿瘍，就得考慮做切開引流手術，若仍無法控制，甚至演變成至壞死性筋膜炎，就得安排筋膜切開術，嚴重的狀況甚至需要截肢，因此一旦有紅腫痛熱症狀，建議盡快就醫治療。

計程車司機因蜂窩性組織炎造成左小腿紅腫。圖／亞大醫院提供
計程車司機因蜂窩性組織炎造成左小腿紅腫。圖／亞大醫院提供

抗生素 淋巴 醫師

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