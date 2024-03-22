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U故事／從農也要鬥AI技術 返鄉青農的綠金革命

聯合報／ 記者王彥鈞 潘姣琪／雲林即時報導
現年30多歲的青農黃衍勳，選擇回到雲林老家田間用溫室種植小黃瓜與牛番茄，他在多方嘗試後，自行設計技術模組，分享給在地從農夥伴，增加產量、穩定品質，用「團體戰」的方式打入中大型消費市場，突破銷售困境。記者王彥鈞／攝影
現年30多歲的青農黃衍勳，選擇回到雲林老家田間用溫室種植小黃瓜與牛番茄，他在多方嘗試後，自行設計技術模組，分享給在地從農夥伴，增加產量、穩定品質，用「團體戰」的方式打入中大型消費市場，突破銷售困境。記者王彥鈞／攝影

政府力推青農返鄉，雖然給予補助，但隨著時代進步，法規困境與不斷更新的栽種技術，無時無刻都給予這些滿懷「綠景壯志」的青年們龐大的壓力，即便他們「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」，但「通路困境」這塊牌子成為一直以來矗立在他們道路上的巨大屏障。位在雲林，返鄉8年的微醺農場創辦人黃衍勳表示，因為台灣農地破碎化，無法實現大規模栽種，因此他在多方嘗試後，自行設計技術模組，分享給在地從農夥伴，增加產量、穩定品質，用「團體戰」的方式打入中大型消費市場，突破銷售困境。

現年30多歲的黃衍勳，選擇回到雲林老家田間用溫室種植小黃瓜與牛番茄，他表示這兩種作物剛好可以輪作，牛番茄屬於秋冬作物，小黃瓜則可以全年無休，除了通路型態相近，有足夠的工作量也是「養工」的重大關鍵，來他農場就業的不論是青年、二度就業婦女，都不必擔心淡季就會失業的風險，他更表示，他的團隊將近30個人，平均年齡約28歲，就是看上農業缺工、缺人才，返鄉沒多久就開始著手進行青年培力，投入技術、知識的訓練，讓他們可以留在家鄉從農也有好的發展。年僅20歲的農場員工林詠瑀也表示，由於本身就是務農家庭出身，希望來到這裡學習到的溫室技術，能夠成為回家從農的養分。

微醺農場溫室有個特別之處，專植小黃瓜的溫室採負壓控制，而這一般是用來種植蘭花等金貴的植物，黃衍勳表示之所以採取這種稍嫌「浪費」的做法，是因為小黃瓜其實並不好種，且連作障礙較大，根系會分泌毒素抑制隔壁植株的生長，因此黃衍勳農場中均採用離地介質籃耕，每籃只種三株來解決這項問題，另外病蟲害如薊馬、銀葉粉蝨等等也很棘手，因此才採用負壓方式，但如此一來不通風，熱蓄積問題嚴重，這個時候就能用智慧降溫，透過系統開啟內遮蔭、風扇、水牆等等設施，此外也能透過如溫度、濕度、光度感測器各種感測數據來監控環境、作物的狀態，透過交叉分析取得科學根據的結論後，才有利於後續的延作或改良。

不只是賣農產品！微醺農場經過多年努力已經有固定的通路，透過團隊內建立的標準化模組，希望能夠讓新進青農降低成本、技術門檻，「如果再不去做，未來這裡可能會滅村」黃衍勳在這裡定居，也有了兩個可愛的孩子，希望能夠過自己的方式，建構產業聚落，再創農村生機。

團隊 青年 青農

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