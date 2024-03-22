誰說音樂會只能晚上辦？ 台灣首個兒童古典音樂節誕生

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣首個為專為兒童設計的古典音樂節「MUZIKids2024兒童古典音樂節」，打破古典音樂會都在晚上、動輒兩三個小時的陳規，8月10日起於台灣戲曲中心歡樂開趴。圖／MUZIKids提供
台灣首個為專為兒童設計的古典音樂節「MUZIKids2024兒童古典音樂節」，打破古典音樂會都在晚上、動輒兩三個小時的陳規，8月10日起於台灣戲曲中心歡樂開趴。圖／MUZIKids提供

為什麼古典音樂會只能在晚上舉辦？台灣首個為專為兒童設計的古典音樂節「MUZIKids2024兒童古典音樂節」，打破古典音樂會都在晚上、動輒兩三個小時的陳規，8月10日起於台灣戲曲中心歡樂開趴。音樂節創辦人暨藝術總監孫家璁指出，音樂節除了希望讓兒童提早接觸古典音樂，也希望藉由親子陪伴的機會，讓家長也成為古典音樂的愛好者。

此一音樂節共有多達 16 場專為親子設計的音樂會，集合了指揮家張尹芳、鋼琴家顏華容、微光古樂集、米特薩克斯風重奏團等音樂家陣容，鋼琴家范德騰更以「說書人」的身分中英雙聲道演出。持票者還能進入台灣音樂館免費參與講座與互動演出，廣場也設有親子友善的露天市集及快閃表演。4 月 1日甚至精心設計一日限定的「週日任意場次 500 元」開賣。

迥異於一般夜晚舉行的古典音樂會，「MUZIKids 2024 兒童古典音樂節」白天進行演出，最後一場結束時間不超過晚上七時半，讓家長與孩子都有充分時間返家休息。有別於一般表演藝術演出動輒兩、三小時的常態，所有演出皆設計在一小時內，讓親子皆能於毫無壓力的情況下聽完整場音樂會。

此外，在台灣戲曲中心的大表演廳與小表演廳中，會同時提供多樣化的演出，搭配上廣場進行的親子市集及快閃表演，以及持票者才能入場的免費活動，讓家長各取所需，規劃出最適合自己孩子的音樂節慶路線。

孫家璁表示，近年台灣專為兒童設計的表演藝術活動越來越多，但幾乎見不到音樂類型的演出，古典音樂就更少見了。有感於聽覺美學的培養，需要從孩子尚在發展階段時建立，MUZIKids 特 別 在 去 年 就 開 啟 了 針 對 親 子 音 樂 教 育 的 全 新 網 站 「 MUZIKids 」(www.muzik-kids.com)，「MUZIKids2024 兒童古典音樂節」更是孫家璁長年對於此類活動的觀察結果。

孫家璁認為，為兒童設計的音樂活動，除了內容有趣、時間不能太長，還必須保有最高的演出品質，「小朋友的耳朵其實很靈敏，演出夠有水準，自然就能吸引他們專注聆聽，並將美感深植心中。」

此次活動邀請指揮家張尹芳擔任樂團指揮兼藝術顧問。「我是破案高手!」的說書人一角，特別邀請曾經與張尹芳合作過此作品的鋼琴家范德騰加入。范德騰將以探長的身分，帶領大小觀眾一起在樂團裡尋找案件的真兇，並且會有中文與英文兩種版本的演出。「寶寶幼獸音樂會」是鋼琴家顏華容針對學齡前的幼童精心設計，孩子們可以毫無拘束地跟著琴音律動，甚至能圍繞在鋼琴家身旁。

●「MUZIKids 2024 兒童古典音樂節」將於 8 月 10 日至 11 日在台灣戲曲中心舉辦，詳細演出內容請洽「MUZIKids 2024 兒童古典音樂節」官方網站或社群專頁。

親子 音樂會

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