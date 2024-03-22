健康你我他／治療異位性皮膚炎 持之以恆必能改善

春節前，身體多處出現紅疹，雖不會痛，但感覺癢，會忍不住搔癢，愈搔愈癢甚至皮破滲血。到皮膚科就醫，診斷是異位性皮膚炎，擦拭藥膏好了一陣子，不久又復發，轉而求診中醫治療。

中醫師勸我不要急、不要慌，治療異位性皮膚炎要有耐性，要內外交攻，三管齊下，假以時日，必能戰勝此一頑強又惱人的病症。我只好乖乖地遵醫囑，口服中藥劑去除腑內瘴濕之氣，輔以外擦藥膏，消除外表的發炎紅腫。

此外，我也購買抗菌消毒藥水泡澡劑，採泡澡方式消除身上的過敏原。為了根治異位性皮膚炎，每隔三、兩天泡澡時，就在澡盆裡加入些許泡澡劑，泡在微綠的澡水裡，雖然稍有刺鼻味，但為了皮膚不再紅腫癢，只好耐住性子持續治療。

異位性皮膚炎是容易復發的過敏症狀，治療需要耐心加毅力，為了避免再次復發，造成惡性循環，一定要遠離不潔的環境，不時浸泡具有殺菌效果的泡澡水，清除肉眼看不見的過敏原，對於預防和治療過敏性皮膚炎有不錯的效果。

春天是過敏症狀蠢蠢欲動的季節，我以過來人分享，面對過敏病症，不用太過操心與躁進，只要找對醫師，對症下藥，且持之以恆，趕走擾人的過敏疾病乃遲早的事。