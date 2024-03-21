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花蓮淺層地震、雙北搖晃有感？ 氣象署揭原理：3天內恐有規模4至5餘震

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署發布第014號顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署官網
中央氣象署發布第014號顯著有感地震報告。圖／取自中央氣象署官網

花蓮縣秀林鄉今晚6時49分發生芮氏規模5.3地震，深度20.2公里，屬極淺層地震；最大震度花蓮、南投、台中及宜蘭4級；新北市最大震度2級，台北市則為1級。中央氣象署指出，過去30年，該地帶地震規模大於5，包括今天該起地震在內，僅有8起，數量不多；研判未來3日內，將有規模4至5餘震。

中央氣象署發布第014號顯著有感地震報告，今晚6時49分，在花蓮縣政府西北方13.2公里，位於花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.3地震，地震深度20.2公里。

中央氣象署觀測，各地最大震度：花蓮縣、南投縣、台中市、宜蘭縣4級；桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、新北市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市2級；台東縣、新竹市、台北市、基隆市、台南市1級。

此外，據中央氣象署觀測，今天下午也發布小區域有感地震報告，下午2時50分在花蓮縣政府南南東方4.7公里，位於花蓮縣近海芮氏規模3.5，地震深度25.1公里，各地最大震度：花蓮縣、南投縣1級。

中央氣象署地震測報中心今天晚間召開記者會。中央氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，除了花蓮市區震度4級，北台灣、中台灣也能明顯感受到震動，雙北因高樓相對多，遇上地震搖晃較顯著，因此不少民眾有感。

陳達毅表示，該起地震成因為菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊所致，該兩塊板塊每年平均以7至8公分速度相撞，平常擠壓所累積的能量，等到能量超過強度，就會產生破裂，進而釋放地震波，就會感受到震動。

他表示，地震發生約10秒鐘左右，就針對花蓮縣發布國家級地震，其他地區則並未發布。

陳達毅表示，過去30年，地震規模大於5，包括今天該起地震在內，僅有8起，數量不多，小規模地震則不乏。氣象署研判未來3日內，該地將有規模4至5地震，提醒民眾留意準備。

他說，該起5.3地震規模不小，深度也淺，因此傳播範圍廣，靠近震央感受強烈達4級，相對遠的地區則約1至2級，因此南台灣地區沒有太大感受；不過，若該起地震規模達6.0以上，就會全台有感。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富受訪也指出，都會區大樓林立，加上台北盆地效應，形成共振效果，因此大台北地區民眾有感；不排除未來3天內，仍會釋放能量，可能有規模4.5至5餘震發生。

吳健富說，今年迄今3個月，尚未發生規模6以上地震，規模5到6之間地震，約有9個。

地震 氣象署 花蓮

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