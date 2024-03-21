7-ELEVEN生態繪本免費下載 參加「永續閱讀同樂會」送地瓜

永續觀念從小扎根，統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN共同倡議守護環境，2024年首場「永續閱讀同樂會」首創以生物多樣性為主題，與荒野保護協會攜手獨家設計《地球生態i珍惜》DIY手掌繪本，獨家設計搭配生物圖卡、DIY棲地解任務等遊戲，以輕鬆有趣方式認識棲地生態與保育物種，藉由1,500場好鄰居同樂會讓親子認識陽明山、玉山、墾丁、南方四島等4大國家公園棲地生態與保育物種，進一步初探生物多樣性議題，具體響應聯合國永續發展目標「SDG4教育品質」、「SDG12責任消費與生產方式」、「SDG15陸地生態」。凡4月1日起至5月31日止消費者可至鄰近門市洽詢4月實體場次報名資訊，活動結束後將有機會免費獲得7-ELEVEN以生物防治農法種植、穩定契作支持地產地銷的地瓜乙顆，繪本素材也提供全民免費下載，或於ibon列印使用。

3月21日世界森林日，統一超商回應DJSI道瓊永續指數期待企業於積極發展同時重視環境影響，領先零售業提出2050年7-ELEVEN全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益（Net -Positive Impact）承諾。7-ELEVEN長期關注山林海線環境保育，2022年起領先同業承諾所有營運據點及攜手供應商皆遵循「生物多樣性保護」與「零毀林」政策，逐步展開自然資源使用及生物多樣性進行風險評估，並於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，主動評估生態風險，期待降低環境衝擊與影響，在道瓊永續指數生物多樣性題組獲得正面肯定，也是本土零售業唯一連續5年入選該指數品牌。