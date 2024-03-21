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男針灸昏倒 中醫師公會：已有心梗前兆緊急送醫

中央社／ 台北21日電

中醫師公會全聯會今天表示，有媒體報導1名40多歲男子在診所針灸時心肌梗塞，擔憂外界誤會針灸導致，其實男子已身體不適數天，中醫師發現異狀立刻呼叫救護車，順利救回。

有媒體報導，1名40多歲男子昨天在新北市某中醫診所接受針灸治療時，突然昏倒失去意識，引發民眾對針灸安全性的疑慮。中醫師公會全聯會今天發布簡訊表示，經了解，中醫發現類似心肌梗塞，緊急呼叫救護車，送往永和耕莘醫院搶救，目前順利在加護病房觀察中，中醫師非常機警，協助病人安全渡過生命難關。

新北市中醫師公會理事長陳建輝接受媒體聯訪說明，初步了解，這名男子自述已因胸痛等症狀不舒服好幾天，且感到非常疲倦，因肩背嚴重痠痛而到中醫診所治療，中醫師在針灸時聽到男子很大聲的打呼、喘息，覺得「怪怪的」，第一時間呼叫救護車，檢查發現有1條血管完全堵塞，緊急安裝支架。

一般而言，陳建輝表示，針灸有助舒緩心肌梗塞前期造成的缺氧現象，但針對血管全阻塞的患者，不可能靠針灸馬上通暢，要特別澄清的是，針灸並不會造成猝死，即使過往發生過針灸不慎引發氣胸，也不會馬上致命。

他還提到，雖然報導方式引發不少中醫師震驚，擔心誤導民眾，連機警呼叫救護車的中醫師本人也很詫異，事實上收治的醫院醫護人員表示，還好第一時間就有人通報送醫，男子才能救回一命。

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