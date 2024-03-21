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電價擬調升 醫界喊凍漲盼補助

中央社／ 台北21日電

經濟部擬調漲電價，台灣社區醫院協會今天表示，疫情期間，醫療院所已面臨32%電價漲幅，盼凍漲醫療院所電價；即使凍漲不成，政府應同時提出補助方案，確保醫院財務韌性。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫院電費已調漲超過30%，若列入超過1000度用電大戶，大幅調漲電費，漲幅恐超過50%。若因台電財務負荷，需調漲電價，建議編列公務預算補助醫療院所電費。

以地區醫院為例，100床每月用電約20萬度、電費約新台幣70餘萬元，因高壓及特高壓產業用電電價分別於111年7月1日調漲15%、112年4月1日再調漲17%。若依報載這次又將調漲15%，累計即增加近5成，相當於每年逾300萬元電費支出。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁今天接受媒體聯訪時表示，醫院24小時營運用電量勢必比一般民生設施更高，再加上手術房維持感染管控，環境溫度應保持18度，多數精密檢查儀器需維持在低溫、不斷電模式，醫療產業屬於高用電大戶。

若醫療院所電費調漲，將影響400家大醫院及2萬多家小診所，洪子仁預估，光是漲幅達10%，醫療院所1年電費支出將再增加超過30億元。他認為，政府不希望醫院漲掛號費，避免影響民眾就醫，也不能保障健保點值收入，卻要漲醫院電費，「醫院到底要如何永續經營」。

洪子仁說，因為政府無法保障健保點值等醫院收入面，凍漲是不得已喊出的口號。回歸到使用者付費精神，當政府決定調漲醫療院所電費，應該同時提出保障健保點值方案，才能確保醫院財務韌性。

健保 調漲 電價

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