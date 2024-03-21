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減少空汙成效佳 板橋空品維護區將擴大

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新板特區空品維護區將擴大至板橋民生路與館前西路間。記者葉德正／攝影
新板特區空品維護區將擴大至板橋民生路與館前西路間。記者葉德正／攝影

新北市府在八里與板橋兩處交通熱點設置空品維護區，禁止未取得合格排煙檢測的一、二期柴油車等移動汙染源進入，新北市環保局指出，板橋轉運站與公車站間維護區執行兩年下來，管制區大客車排氣納管率皆維持在99%至100%間，考量周邊住宅區、學區密集，研擬將範圍擴大至民生路與府中館前西路間。民代認為，除管制區，其他如高汙染區監測也不能放過，才能落實照顧居民健康。

新北市自2020年在八里台北港設置全台第一座空氣品質維護區，接著在板橋轉運站與公車站之前設置第二處，空氣品質維護區內，禁止1年內未取得排煙檢驗合格紀錄一、二期柴油車輛，市府透過架設固定式車牌辨識系統，24小時全時段加強稽查取締。

台北港空品維護區在去年擴大納入西濱快速道路(臺61線0-22.2K)及濱海公路(臺15線12-22.2K)，並將八里垃圾焚化廠、八里垃圾掩埋場與台灣電力公司林口發電廠及進出道路畫入。

新北市環保局表示，板橋雙站空氣品質維護區經執行兩年後，觀察行經管制區的大客車排氣納管率皆維持在99%至100%之間，對移動汙染源管制成效良好，由於板橋雙站空維區周遭為板橋區住宅及學區密集處，敏感受體眾多，同時也是新北交通熱點，區域內機車與柴油客貨車空氣汙染物排放量最大，將擴大管制範圍，減少區域空氣汙染物排放量。

環保局表示，西濱海岸空維區截至目前共計裁處5822件，其中PM10減少31.1噸/年、PM2.5減少28.2噸/年、NOX減少517噸/年；而板橋雙站空維區截至目前裁處32件、PM10減少35.9噸/年、PM2.5減少33噸/年、NOX減少1412噸/年。

未來是否還有其他規畫，環保局表示，會持續分析柴油車出沒熱點，目前熱區首為台北港運輸物流轉運區，目前已經畫入，後續亦擬擴大現有管制區域，以維護空氣品質。

新北市議員劉美芳表示，如果範圍擴大對民眾有好處，但除了烏賊車，還有很多其他汙染源，如燒金紙，或是做好垃圾分類減少焚化廠負擔，都要加強宣導。

劉美芳也說，如果只是示範區她覺得可能範圍太小，如果真的有大幅度改善，可以考慮從人口密集區，或是柴油車熱點，讓管制區更擴大更密集，才會有效果。

新北市議員黃淑君表示，空品區擴大管理固然很好，但是也希望在空品區外的範圍也需要被檢控，目前新北市應針對高汙染區域設置空品感測，落實科學監控，杜絕黑心業者排放廢氣，落實市民健康照顧。

台北港 空氣品質

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