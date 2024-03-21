光電開發侵害農民叫苦連天 環團籲一般農地種電納環評

各地開發光電爭議四起，目前僅重要濕地的光電案場才須環評，影響農漁地甚大。多個環團認為應訂定環評項目來阻止光電亂象，除重要濕地須環評外，一般農地種電面積達一定規模也須環評，且要持續進行生態環境監測。

環保署前副署長、環境律師詹順貴表示，支持多訂定環評項目來阻止光電亂象，少數光電業者的開發案因為選址等爭議，讓大眾不安；上屆環委要求增加光電環評標準，環境部也就此要求擬定，認為除目前規範的重要濕地光電案場須環評外，也應納入更多敏感地區，另外「一般農地種電若達到一定規模也要環評」。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，台灣地狹人稠與日本的情況較為相似，目前日本規定30公頃以上就須環評，希望台灣可以參考日本作法，面對大區位的光電開發案場若設置面積達到20、30公頃就須環評；另環境部現在作法是研商會才邀集環評討論，若能在研商會前就邀集專家學者及公民團體討論就更好。

主婦聯盟合作社理事主席彭桂枝指出，中南部不管是農地種電還是魚電共生，其光電場址都具一定規模，很常出現農地被大規模光電案場包圍，進而影響其周遭生態棲地破壞，不少農友反映，近年多了很多麻雀、老鼠會藏身在光電板下，周遭農地就會遭到侵害。