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健康你我他／定期清理環境 運動兼曬太陽

聯合報／ 文／李振清（北市大安）
在充滿芬多精森林或樹木中健身運動，可使人感到身心舒適，消除疲憊，還可強化免疫系統。圖／李振清提供
在充滿芬多精森林或樹木中健身運動，可使人感到身心舒適，消除疲憊，還可強化免疫系統。圖／李振清提供

內人跟我在早期均曾遭遇惱人的鼻子過敏。經研究後，我們徹底改變生活方式，力行規律生活作息，定期清理居家環境與室內除濕、每天到公園運動兼曬太陽、管控健康飲食、外出戴口罩、飲用足夠水分等。如今，雖已年過八十，幸運地再也沒有過敏症的困擾。

引發鼻子過敏的主因，是灰塵、塵蟎及濕氣在作祟。由於多數家具、寢具、地毯及軟墊是灰塵與塵蟎容易聚集的地方，所以定期吸塵，並以濕布徹底擦拭家具與地板，是去除過敏原的基本工作；每周清理居家環境很值得，還可以將之當作活絡筋骨的室內運動。

戶外運動是預防過敏的重要配套措施。根據國內外研究文獻顯示，在充滿芬多精森林或樹木中進行各種健身運動，不但可使人感到身心舒適，消除疲憊，還可藉由新鮮空氣淨化與活化體內組織、強化免疫系統，達到預防疾病的目的。

除了肢體運動外，同時輔以吐納、觀想與陽光的功能，可以達到健身與排解過敏因子的功效。此種固定的室外運動，對年長者來說，是養身不可缺乏的功課。

適當的健康飲食、充足的睡眠及每日溫水沐浴，也是排除過敏的要件。若能長期體驗，定可預防過敏找上門，維繫身心健康與愉悅的生活。

健康飲食 健身 運動

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