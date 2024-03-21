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台版ChatGPT TAIDE會寫作翻譯

聯合報／ 記者許維寧陳宛茜／台北報導

中研院與國科會等單位合作推台版ChatGPT「TAIDE」，國科會主委吳政忠表示，最快今年四月中釋出商用TAIDE-7B開放業者用於研發，屆時有望將TAIDE模型內建於電腦、手機等裝置內。中研院長廖俊智昨在立院答詢時則提到，為豐富繁體中文版ChatGPT資料庫，將努力排除法規限制，盡可能開放院內資料提供ChatGPT語言模型訓練。

國際大型語言模型（ＬＬＭ）時常產生偏誤或不符本土文化的回應，國科會於去年四月啟動TAIDE計畫，欲打造台灣專屬大型語言模型，目前已開發商用版本TAIDE-7B，以及學研用版本TAIDE-13B模型。

國科會昨提供媒體實測，由TAIDE-13B試寫學測國文寫作題，進而撰寫具備起承轉合的文章；現場亦由媒體出題，由TAIDE撰寫邀訪信。

國科會副執行秘書楊佳玲表示，國際上訓練ＬＬＭ時，中文仍以簡體資料庫為主，內容便容易偏離台灣文化和價值觀，因此台灣必須打造自己的大型語言模型。

楊佳玲說，目前TAIDE-13B在撰寫文章、信件、摘要、中翻英以及英翻中時，表現已和ChatGPT3.5相當，且擁有更豐富的在地知識。

廖俊智昨赴立院業務報告時，立委陳秀寶提到，生成式ＡＩ需要大量資料做訓練，但現階段繁體中文的資料庫遠少於簡體，加上抖音、小紅書，讓台灣學子接收大量簡體中文，擔憂繁體中文未來會淪為弱勢，要求中研院協助整合繁體中文的語言資料。另有立委關心台灣ＡＩ立法進度。

廖俊智表示，台灣ＡＩ立法精神應該是「以人為本」，為豐富繁體中文版ChatGPT的資料庫，會在不違智財權法規的限制下，盡量開放中研院資料庫訓練ＡＩ。

ChatGPT 國科會 語言

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