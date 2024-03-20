文昌街老舊民宅倒塌都更聲再起？ 專家建議：打鐵趁熱整合

台北市大安區文昌街一處已無人住7、8年的民宅昨天倒塌，由於屋內有一棵榕樹，地方人士分析，可能樹根深長破壞建物結構導致坍塌，專家也說，榕樹樹根無論再屋頂、地下竄根都會導致結構安全。也有房地產專家指出，文昌街很多老舊建物，周邊居民可考慮都更，但要盡快整合，否則時間一久居民就易忘記。

台北市建築公會理事長黃秀莊表示，通常榕樹竄根在屋頂會影響結構安全，還會導致漏水，若在地下竄根，因屬淺根會朝四面發展，地基也會破壞，加上該屋年久失修、無人居住維護，長期漏水、牆壁龜裂、鋼筋水泥變形，加上下雨、地震等自然因素，才導致樓地板坍塌。

中原大學景觀學系兼任講師李碧峰指出，一般住家旁種樹，要注意原生樹形是什麼樣貌，主要有2種，一種是直立主幹行，如落羽松、楓香等，形狀類似聖誕樹，偏高瘦，另外是開張主幹型，如榕樹，長得寬胖。

李碧峰說，在種植時要考慮樹冠會不會影響建築物，必須保持適當距離，所以接近建物的人行道上都不太適合種植開張主幹型的植物，風太大枝條搖擺會打到房屋、冬天陰暗樹葉太多也會影響日照，房屋西曬就要考慮遮陰。

李碧峰強調，現在建物都是RC構造，至少有1500磅以上的強度，植物根系無法破壞，近代建物不用擔心，要注意的是老建物，像是紅磚屋、版屋、土磚或舊時代用的混凝土，孔隙太大，才會被植物竄根破壞結構，但真的要保護老樹，在房屋外以鋼板防護就不會被植物穿破。

住商不動產執行總監徐佳馨則認為，老屋樓地板坍塌後，短期內會造成區域恐慌，反而會使周邊居民考慮都更的必要。現在北市都更整合難度高，加上工料上漲，若基地面積過小建商也不想處理，就看地主願不願意積極處理，可能要把握3個月到半年左右時間來討論都更，否則時間一久居民就忘記了。