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高鐵票價隨電價調漲？ 王國材給了答案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
4月新電價將拍板，台鐵票價擬調漲，王國材說，高鐵公司尚未提出。聯合報系資料照
4月新電價將拍板，台鐵票價擬調漲，王國材說，高鐵公司尚未提出。聯合報系資料照

4月新電價將拍板，經濟部本周將召開電價審議委員會決議，隨著電價調漲，外界關注用電大戶台鐵、高鐵票價是否也跟著調漲。交通部長王國材金表示，台鐵有討論，但高鐵公司尚未提出。

王國材今出席「2024智慧城市展-智慧交通國際論壇」，針對雙鐵票價是否隨著電價調漲表示，台鐵有提出調整票價，但要等董事會通過後才會開始討論；至於高鐵部分，目前並沒有提出。

依規定，交通部每年要依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動幅度，公告政府核定高鐵基本費率，達3%時會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。交通部2022年4月曾公告調高高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，不過高鐵公司2年來並未依此基本費率調高自訂費率。今年因電價將調整，因而引發外界關注用電大戶的高鐵是否調高票價。

王國材 票價 電價 高鐵

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