塞機檢討 選錯關閉時間、人力斷層缺乏專業職能

桃機公司今天下午將舉行跑道歲修檢討報告記者會，一名熟悉桃機空側作業的資深教官認為，這次桃機歲修跑道造成嚴重塞機、轉降事件，其實跟人事問題拖不了干係。他透露，桃機航務處目前人才斷層嚴重，加上並沒有對空側管理非常了解的主管階層做好督導把關，也選錯時間點關跑道，導致問題發生時無法立即應變，沒有即時做好和各單位的溝通協調，以至於最後形成嚴重的塞機事件。

目前桃機共2名副總經理李俊德與孫宏彬，這次桃機歲修跑道的規畫，據傳是由工程單位主導，負責空側管理的航務處則配合，導致營運單位得遷就工程單位作業，在關南跑道的日期選擇、時間點上，這名資深教官都認為選錯了，加上航務處內人力嚴重斷層，導致在規畫期就沒有人喊剎車。

他表示，機場空側具有最大權限的就是航務處，航務處教官除了要有專業、英文也要不錯外，個性也得雞婆些，透過長時間累積經驗才能知道遇到不同狀況時，SOP該如何調整，該聯繫哪些單位協同應變，因此協調性也要好，畢竟要面對的不僅僅是同事，還有地勤、航空公司、駐站單位、航管等不同人。

他表示，目前航務處資深教官幾乎都快退光，6年級生並不多，剩下來都是比較缺乏經驗的，就算具備空側管理專業與職能，在和其他單位溝通協調時，難免講話會比較不被重視，橫向溝通聯繫不夠緊密。且現在航務處處長王華駿也是民航局、松機調過來，面對桃機場面的紛亂狀況，可能也沒有原本就是在桃機空側工作出身的航務處人員了解。

此外，桃機目前2位副總也都非空側專業出身，當面臨空側要關跑道這種情況時，也僅能交由下面的人去執行，缺乏有效的把關機制。

這名資深教官也舉桃機目前每日航行量，周一、周二是航機起降最少的時間點，因此若要歲修3天僅維持單跑道運作，最好的時間點應該是選周日晚間12時開始，延續到周一、周二，至少航管可以少引導每日50班次的起降。

他也表示，也應考慮桃機航機到、離場的尖峰時間點來選擇關閉跑道時間，3月3日當天早上10時開始關南跑道，僅考慮到早班機離場尖峰，雖然離場很快速，但中午跟下午是到場航機的尖峰時間，航管在引導一架航機落地時必須維持一定的間隔距離，到場航機落地後又要滑行，可引導航機量會比管制離場的航班數量還要少，若僅剩單跑道運作，又要考量離場航機，最多一小時僅能放5-6架飛機落地，占用跑道時間當然會比較多，只要一塞，後續就會愈來愈嚴重，只能靠時間消化。