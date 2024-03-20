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桃機塞機3面向檢討 學者：未見塔台航管橫向協調檢討

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園國際機場3日進行年度歲修，封閉南跑道造成塞機。本報資料照
桃園國際機場3日進行年度歲修，封閉南跑道造成塞機。本報資料照

桃園機場南跑道月初進行3天歲修工程，沒想到在第1天就發生班機大亂，引發民怨。桃機公司檢討報告昨曝光，就技術面、行政面、資訊揭露面提出檢討改善建議。有學者認為，儘管報告各層面都提及，但航管單位的溝通協調可以再加強，畢竟2單位立場不同，可以再多考量實際狀況。

桃機公司今下午將對外說明檢討報告。據了解，報告在技術面認為工程規畫未盡周全、橫向溝通協調不足；行政面則檢討長時間關跑道維護作業未臻完備、相關行政事宜不夠嚴謹；資訊揭露面認為，缺乏對旅客及一般民眾的宣導，飛航公告發布時間可適度提前。

另外，在懲處及究責部分，共10人遭議處，其中負責督導工程的副總孫宏彬被記大過1次，航務副總李俊德被記過1次，航務處長王華駿則被記過2次。另外，董事長及總經理對於監督之責未盡完備，向交通部自請處分。

長榮大學航運管理學系副教授黃泰林表示，這次檢討報告確實各層面都有提及，也經董事會開會討論過，但內容多是就桃機部分檢討，除了桃機以外，航管單位的溝通協調可以再加強，尤其在機場跟塔台部分，飛航服務園區橫向溝通可以再加強。

他說明，桃機與航管單位考慮的角度不同，前者比較重視準點率，不要讓旅客等太久，後者主要是考量不要在跑道上塞機，2個單位立場不同，像這次塞機事件就是塔台放行架次比較多，兩邊可以再多考量實際狀況。

他也說，去年12月也有進行歲修，但沒有出現這樣的狀況，這次桃機考量後面幾天的天候因素，讓歲修時程提前到周日，卻沒考慮到周日班次、出遊旅客較多，種種因素才會導致這樣的結果。

對於懲處名單，不具名學者坦言，「確實有斟酌空間」，站在交通部立場，懲處層級應該再往上。畢竟這事關重大，像是航機在空中盤旋、油量不夠都可能有突發狀況，導致安全問題難以掌握。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏則說，這次塞機事件最主要根源就是交通維持計畫沒做好，這是很基本的事情，很早就能做規劃，如果能在時間帶協調會議就處理，問題就小很多，畢竟54小時關閉跑道不是短時間就可因應。

她表示，今天機場容量不夠，在供給端不處理就一定會有問題，假如歲修期需要54小時，時間上就可以避開假日，再以每日、每小時起降架次分布提前選擇影響最小的時間，真的無法因應就是減班。桃機早在11月就開過協調會議，有很長時間可以提前因應，不會到最後變成這樣。

桃園機場 桃機 長榮大學

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