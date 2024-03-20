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10微罪不舉惹怒路權團體 王國材：4月1日開公聽會

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今受訪表示，立法院預計4月1日起安排公聽會及審查過程，請相關團體來表達意見。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今受訪表示，立法院預計4月1日起安排公聽會及審查過程，請相關團體來表達意見。記者周湘芸／攝影

行政院本月初拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下的微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體炸鍋，本周六將再前往立法院遊行抗議。交通部長王國材今受訪表示，立法院預計4月1日起安排公聽會及審查過程，他會參加，也請相關團體來表達意見。

對於行政院拍板通過10項罰鍰1200元以下的微罪不開放檢舉、記點，行人零死亡聯盟等路權團體近日先是串聯在7縣市快閃抗議，本周六上午也將赴立法院外遊行抗議。

王國材今出席113年郵政節慶祝大會受訪指出，立法院預計4月1日會排公聽會。保護行人、擺脫行人地獄是他跟交通部最重要的事情，所以有去爭取4年400億元永續行人提升計畫改善，包括相關行人保護措施，像是路口停讓行人執法，要求警察嚴格執行等。

他也說，臨停部分，在都市內民眾或職業駕駛要停車是有困難，因為紅線實在太多，在這個狀況下權宜修法，對於這些靜態停車課題，希望把環境整頓完再來實施嚴格執法，他也希望向路權團體說明，並不是交通部對保護行人的讓步，這的確是大環境課題。

王國材指出，現在有4年計畫執行中，希望各縣市政府把能畫出的停車空間畫出來，4月1日開始可能有公聽會及審查過程，他會參加，也請相關團體來表達意見。最重要是現階段是一個比較理性權宜的處理，行人安全還是交通部最重要的事情，會全力實施。

王國材 立法院 行人地獄 記點 路權

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