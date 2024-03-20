攜中華郵政推店寄i郵箱　全家店到店服務達6600據點

根據資策會MIC調查顯示，消費者包裹取貨方式以超商取貨占86%為最大宗，顯現不受時空限制的取貨便利性是消費者最重要的考量，全家今日宣布攜手長期合作夥伴「中華郵政」，起推出「店寄i郵箱」服務。

全家表示，此次以全台2400多處i郵箱連結「全家店到店」物流服務，推升「全家」取貨點達到6600處，並補足過往學校、交通樞紐、廠辦等封閉商圈的缺口，成為最便利的包裹取貨平台。

全家指出，「全家店寄i郵箱」擁有通路首創「包材不限」、「材積擴大」、「可寄重量提升」三大特色，有別以往超商與i郵箱間僅限便利包包材、僅可寄送1公斤內小物品的限制，「全家」店寄i郵箱服務比照一般全家店到店服務，消費者可自備包材寄件，材積符合單邊不超過45公分、長寬高相加105公分內，且重量在5公斤內包裹皆可寄送，更彈性又便利，不僅適合親友間寄送物品，更助攻個人社群賣家有多元的寄件選擇。

全家數位金融部部長劉東豪表示，「全家」首創推出包裹「店到店」服務已逾16年，並運用店點密集、24小時營業、逆物流等優勢，滿足消費者隨時寄取貨的需求，也帶動超商成為電商最後一哩路的產業變革。而全家長期從各個寄取貨流程上的服務缺口不斷精進，如近年創新推出「APP包裹預約取」、「宅家取」、「APP跨平台貨態查詢」及「爭議包裹退貨平台」等，提供更省時、多元管道、便利的包裹取貨服務。