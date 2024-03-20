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白天有陽光逾20度、早晚10度以下 吳德榮：周五起回暖

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
白天有陽光逾20度，但早晚很冷，恐10度以下。本報資料照片
白天有陽光逾20度，但早晚很冷，恐10度以下。本報資料照片

一早陽光就露臉了，但溫度相當低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，截至上午5時13分，各縣市平地最低氣溫前3依序為：基隆(七堵區)8.9度，新北(汐止區)9.5度，台北(文山區)9.9度；各地區平地最低氣溫約在9至15度。

吳德榮指出，今、明兩天大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；部分平地因「大陸冷氣團」加上「晴朗、靜風」，清晨有10度以下的「輻射低溫」，應注意保暖。今日各地區平地氣溫：北部9至21度，中部11至24度，南部15至26度，東部12至24度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五至下周一高壓迴流影響，各地晴時多雲，天氣逐日回暖；周六起東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部及金馬易起霧，屆時應注意相關訊息。

至於下周二鋒面快速通過，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；中南部影響小。

吳德榮 天氣動態 氣溫

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