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東成醬油遭爆混用他廠醬汁 公司晚間宣布開放退貨

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影／東成醬油遭爆混用他廠油品 消保衛生單位稽查5小時

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影

生產100%純釀造豆油、名聞超過一甲子的台南市東成醬油，被鏡週刊報導爆混用他廠油品，台南市政府消保官下午兩點半會同衛生局、調查局台南市調查處人員前往東成醬油新化生產工廠稽查，在廠區內停留5個多小時。相關人等晚間離開時都不願意表示意見，將由衛生局統一發新聞稿說明。廠方則表示，產品完全符合食安法規、也沒有標示不符的問題。

東成醬油鄭姓經理表示，東成自產醬油有與同業協力廠商合作，高單價產品或平價產品有不同成分，但全部都符合法規。相關單位詳細查核各種進出貨、製程，廠方都沒有違反相關規範。

他說，東成雖有採購等其他同等級廠商的醬汁來調理同類產品，但都是符合國家標準同等規格要求。主要是有媒體誇張報導、造成消費者疑慮，必須詳細說明，也完全配合主管機關稽查來自清、接受有疑慮的消費者退貨。

鏡週刊報導1958年創立的台南市東成醬油「向萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，根本不是一直標榜的「古法釀造」、欺騙消費者。

下午消保官等市政府官員與稽查人員會同市調處人員前往稽查，直到晚間7點半離開。消保官只提醒消費者如果有任何疑慮可以向廠商退換貨，其餘有關食品安全及標示部分只回答由衛生局統一對外說明。衛生局稽查人員也都不願意說明稽查過程與結果，口徑一致表示，稽查紀錄與結果交給長官核示後對外發布說明。

東成醬油不影響生產持續出貨。記者周宗禎／攝影
東成醬油不影響生產持續出貨。記者周宗禎／攝影
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影
台南市消保官下午兩點半會同衛生局人員到東成醬油稽查5多小時，到晚間7點半才離去。記者周宗禎／攝影

消保官 衛生局

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