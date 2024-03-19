新光保全以AI推動智慧城市營運 4大解方滿足未來需求

新光保全SKS參與2024智慧城市展，以「AI技術推動城市營運」為主軸， 打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、智慧管理等4大展區，透過情境展示，融合AI人工智能、IoT物聯網以及雲平台技術，結合創新的商業模式，利用AI提供縣市政府以及企業智慧式營運的全方位解決方案，將保全服務延伸至社區群體。

新保董事長吳昕東表示，新保一直致力於提供城市更智慧、安全的解決方案，並將此次參與智慧城市展視為公司在智慧治理領域的重要里程碑，期許透過先進的AI技術，協助城市治理實現更為智慧、安全、永續的發展目標。

在智慧交通領域，政府配合世界2050淨零碳排趨勢、2040新售車全面電動化政策，以及場域無人化管理目標，新保現場展示EV電動車充電相關設備、社區電動車充電整體解決方案，以及獨步全球LiDAR光學雷達停車管理系統，可1對50部車，並結合停車區看板，實現無人化且精準的交通營運。

智慧照護方面，為舒緩護理人員短缺的困境，新保展示透過AGV無人載具、管理平台及看板叫號系統建構智慧醫院完整的服務管理系統；同時，首次呈現超高畫質醫療等級視訊平台，幫助業者打造遠距照護系統，將智慧照護延伸至家庭、政府及醫療業者，滿足逐漸增加的銀髮長照及智慧醫療需求。

在氣候變遷及ESG、SDGs的浪潮下，新保回應政府在「氣候變遷因應法」逐步徵收碳稅，展示最先進的iBMS大樓管理系統，整合Digital Twin數位雙生技術，打造一站式智慧大樓管理，透過感應器及自動化設備結合大樓系統，用戶可按照所訂定的節能減碳目標，即時監控環控狀況；另外透過智慧樓管系統可定時監控物業租賃狀況，提升樓管成本控制，有效增進出租營收。

而近期建築工地意外及建築倒塌等災害頻傳，新保透過智慧管理技術，可量測空間並以圖資套疊技術即時辨識並分析工地狀態，預測可能發生的意外，透過AR擴增實境技術即時將資訊可視化；針對近年的火災問題，新保亦可提供危險物品及消防設備位置資訊，當火災發生時，幫助救災人員能有效展開救援，同時保障人員安全。