新光保全以AI推動智慧城市營運 4大解方滿足未來需求
新光保全SKS參與2024智慧城市展，以「AI技術推動城市營運」為主軸， 打造智慧交通、智慧照護、智慧建築、智慧管理等4大展區，透過情境展示，融合AI人工智能、IoT物聯網以及雲平台技術，結合創新的商業模式，利用AI提供縣市政府以及企業智慧式營運的全方位解決方案，將保全服務延伸至社區群體。
新保董事長吳昕東表示，新保一直致力於提供城市更智慧、安全的解決方案，並將此次參與智慧城市展視為公司在智慧治理領域的重要里程碑，期許透過先進的AI技術，協助城市治理實現更為智慧、安全、永續的發展目標。
在智慧交通領域，政府配合世界2050淨零碳排趨勢、2040新售車全面電動化政策，以及場域無人化管理目標，新保現場展示EV電動車充電相關設備、社區電動車充電整體解決方案，以及獨步全球LiDAR光學雷達停車管理系統，可1對50部車，並結合停車區看板，實現無人化且精準的交通營運。
智慧照護方面，為舒緩護理人員短缺的困境，新保展示透過AGV無人載具、管理平台及看板叫號系統建構智慧醫院完整的服務管理系統；同時，首次呈現超高畫質醫療等級視訊平台，幫助業者打造遠距照護系統，將智慧照護延伸至家庭、政府及醫療業者，滿足逐漸增加的銀髮長照及智慧醫療需求。
在氣候變遷及ESG、SDGs的浪潮下，新保回應政府在「氣候變遷因應法」逐步徵收碳稅，展示最先進的iBMS大樓管理系統，整合Digital Twin數位雙生技術，打造一站式智慧大樓管理，透過感應器及自動化設備結合大樓系統，用戶可按照所訂定的節能減碳目標，即時監控環控狀況；另外透過智慧樓管系統可定時監控物業租賃狀況，提升樓管成本控制，有效增進出租營收。
而近期建築工地意外及建築倒塌等災害頻傳，新保透過智慧管理技術，可量測空間並以圖資套疊技術即時辨識並分析工地狀態，預測可能發生的意外，透過AR擴增實境技術即時將資訊可視化；針對近年的火災問題，新保亦可提供危險物品及消防設備位置資訊，當火災發生時，幫助救災人員能有效展開救援，同時保障人員安全。
展覽期間新保另在展區舉辦「2024智慧未來大勢講座」，邀請關渡醫院陳亮恭院長、臺灣大學童慶斌教授及業界專家一同分享智慧城市相關的應用及成功案例。新保期待透過本次展出能有效提供政府單位及企業機構建構工作及生活環境所需要的智慧感知系統，並期許與各方業界攜手合作，共同實現智慧城市目標，落實在各縣市場所，打造更安全舒適及便利的生活空間，為居住的人們締造絕佳的生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言