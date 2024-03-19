馬祖藍眼淚季登場 立榮航空推優惠3天2夜5000元有找
馬祖藍眼淚季、澎湖花火節相繼登場，立榮假期今天宣布推出早鳥優惠，馬祖藍眼淚季3天2夜每人最低4765元起，澎湖花火節3天2夜機加酒每人最低5261元起。
立榮假期指出，3至6月是觀賞馬祖藍眼淚最佳季節，CNN評選為此生必看美景，此外，馬祖還有世界唯二的方塊海、暗夜下的星空等奇景；北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，登上大坵島觀賞梅花鹿。5至9月海上遊船看東引‧地質賞石趣，7至8月海上尋訪燕鷗保護區追尋神話鳥—黑嘴端鳳頭燕鷗。
立榮假期表示，推出馬祖、澎湖春夏早鳥優惠，即起至3月31日，訂購4月1日至8月31日出發機加酒組合，輸入折扣碼UNIB2024立享95折；澎湖花火節期間，3天2夜機加酒每人最低5261元起；馬祖藍眼淚季期間，3天2夜機加酒每人4765元起。
此外，為便利南部旅客前往馬祖旅遊，立榮航空與台灣高鐵共同推出「玩轉馬祖卡蹓趣」，內含高鐵來回車票、立榮航空松山-南/北竿來回機票，以及南/北竿民宿住宿，旅客可搭乘高鐵到達台北，再由松山機場搭乘立榮航空前往馬祖。
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