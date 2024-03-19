海外購物平台買2000元以下貨品要課稅？ 海關這麼說

國人在海外購物平台購物風氣頗盛，有民眾在海外購物平台購買低於新台幣2000元的貨品，以快遞方式進口卻被徵收稅費。財政部關務署高雄關表示，該案疑似申報價格偏低，因此依《關稅法》核價課稅，民眾若有疑慮，可備妥相關交易憑證向海關申請退稅。

高雄關補充說明，該案是電腦抽中應查驗案件，查驗結果為申報價格疑似偏低，因此依《關稅法》核定完稅價格並課徵稅費。若民眾對核估價格及稅費有疑慮，可備妥相關交易憑證，自行或委託報關業者向海關申請退稅事宜。詢問時也能提供報單號碼或海運快遞分提單號碼，方便海關查詢回復。

高雄關表示，最近常接獲民眾詢問，為什麼在跨境電商平台購買自用、非供銷售貨品，卻要課徵營業稅？因為我國營業稅徵收是採「消費地課徵」原則，進口貨物依法應由海關代課徵營業稅。

民眾跨境網購的貨物，完稅價格在新台幣2000元以下者，免徵關稅、營業稅及貨物稅，但菸酒、實施關稅配額的農產品及進口次數頻繁者不適用。高雄關提醒，若對跨境網購貨物應繳納稅費有疑問，可先洽詢委任報關業者，瞭解貨物申報情形，維護自身權益。