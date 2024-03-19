全身麻醉1成做過 整合醫療可加速康復

全台平均每十人就有一人接受過麻醉手術！ 台灣術後加速康復學會理事長郭書麟19日指出，「術後加速康復」（ERAS）服務由跨專業團隊，提供術前的營養照護、術中調控麻醉劑量，術後減緩麻醉手術病患不適感。費用方面，ERAS逾6成服務可由健保支付，其他部分需醫病共同討論自費項目。

每10人就1人麻醉

110年衛生福利部「健保醫令申報」顯示，台灣全身麻醉手術者已高達240萬例。吳明賢表示，這相當於全台每十個人就有一人進行麻醉，手術照顧不可或缺。他指出，病患能透過「術後加速康復」（ERAS），讓物理治療、營養師與個案管理師加入手術療程，加強病患接受手術的品質與康復速度。

「一個手術就像跑馬拉松，如果要八十歲的阿嬤跑馬拉松，就一定需要專業團隊來協助，」台灣術後加速康復學會理事長郭書麟補充，ERAS在入院前就協助病人為手術做最佳的準備，術中以精確監控調整麻醉劑量，幫助術後三分鐘內恢復肌力，並大幅減少術後不適感，有效降低全身麻醉手術的風險。

跨領域加速康復

劉治民表示，「術後加速康復」（ERAS）療程中，超過6成服務可以用健保給付，其他項目要依據病患不同需求，讓醫病共同決策討論，自費接受不同項目。他說，從實證上也能看到，病患接受ERAS後，術後睡眠品質、恢復狀況都有改善，更減少了1成的住院天數。

他指出，病患進行麻醉手術後，最常見的狀況是呼吸衰竭的併發症、體溫降低、嘔吐或進食困難等問題，更容易發生於「急、重、難、老、病、衰」的病患身上，但透過ERAS規劃都能改善上述狀況。劉治民舉例說，如果年長病患有肌少症，恐不利於術後的體力恢復，所以術前就會有復健與營養師團隊協助，拉高病患體能，再進行手術。

由台灣術後加速康復學會和台灣麻醉醫學會共同建置的衛教網站也提供一分鐘風險檢測，讓民眾可以透過問卷，了解自己或家人是否為全身麻醉併發症的高風險族群，並建立正確的麻醉安全認知。

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