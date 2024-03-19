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供水吃緊？新竹地區啟用備援水井 產業自主節水達6%

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
水利署北水分署在寶二水庫實施人工增雨作業，預期可增加10%降雨機率。圖／北水分署提供
水利署北水分署在寶二水庫實施人工增雨作業，預期可增加10%降雨機率。圖／北水分署提供

水利署北水分署今天再次實施人工增雨作業，此為今年第4次，希望提高降雨量增加水庫入流，讓水庫水情保持穩定，雖北水分署強調新竹地區供水「尚平穩」，不過仍表示已啓用備援水井及伏流水，且產業自主節水已有6%。

水利署北水分署指出，今天上午利用今年第4波降水、春雨過境期間，分署一早即派人在寶二水庫庫區燃燒增雨焰劑，預計可增加降雨機率10%，可提高集水區降雨量，增加入流庫區的水量。對於是否有供水吃緊問題，北水分署否認，強調供水穩定，不過相關單位均有共同節水利用共識，也合作努力穩定供水中。

寶二水庫有效蓄水量因近期降水不顯著，庫區水量持續下降，目前有效蓄水量僅為1429萬立方公尺，蓄水率僅45%，相比月初降低近10%，平均每天蓄水率下降0.9%，不過北水分署認為供水仍無虞，預期6月進入汛期即能回補。

北水分署提到，寶二水庫溢流堰增高工程近完工，溢流堰將比原有溢流堰增高1.35公尺，以全年蓄水運轉2次計算，未來每年可增加近400萬立方公尺用水，新竹地區產業用水沒有影響，且石門水庫新竹聯通管已經動工，未來新竹地區民生、產業用水會更加穩定。

新竹 石門水庫 雨量

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