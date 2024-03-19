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各地愈晚愈冷北部可能10度 周四白天起高溫逾30度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
大陸冷氣團持續影響，各地愈晚愈冷，尤其北部降溫明顯；今晚至明晨，北部部分地區可能僅10度。聯合報系資料照
大陸冷氣團持續影響，各地愈晚愈冷，尤其北部降溫明顯；今晚至明晨，北部部分地區可能僅10度。聯合報系資料照

中央氣象署今天表示，大陸冷氣團持續影響，各地愈晚愈冷，尤其北部降溫明顯；今晚至明晨，北部部分地區可能僅10度。最冷時間點估落在周二晚至周三晨、周三晚至周四晨，北東低溫11度，中部花東14度，南部澎湖16度。周四白天起冷氣團減弱，各地氣溫逐日回升，周末北部、中部、南部高溫上看33度，東半部高溫28度。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，受大陸冷氣團和華南雲雨區影響，各地今天比昨天冷；不過，今天下午起，華南雲雨區影響減弱，水氣逐漸減少，轉乾冷天氣，估冷氣團在周四白天減弱，各地氣溫逐漸回升。

她說，今天清晨至上午，華南雲雨區影響之下，馬祖、中部以北、東半部地區局部降雨現象；下午起，雨勢會逐漸停歇，剩基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及中南部山區，還有降雨情況。

明天起至周四，各地不太會降雨，可見陽光，僅花東地區及中南部山區有短暫降雨機率；周四白天冷氣團減弱後，至下周一期間，大部分地區可見陽光，僅花東地區有局部短暫降雨機率。

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨中部以北低溫比昨天略降，本島今晨最低溫在新北石門12度。她說，今天華南雲雨區離開後，大陸冷氣團持續南下影響，各地愈晚愈冷，尤其北部降溫將更明顯，今晚至明晨北部部分地區可能僅10度。

她表示，周二晚上至周三清晨最冷，周三晚上至周四清晨，還有輻射冷卻加乘，期間預估馬祖、金門、北部、東北部低溫11度，中部地區、花東地區14至15度，南部、澎湖16至17度，沿海空曠地區及近內陸地區溫度還會再降1至2度。

周四白天起冷氣團減弱，至下周一期間，氣溫逐日回升，尤其周末北部、中部、南部高溫32、33度，東半部高溫28度，馬祖、金門、澎湖分別有21、24、27度高溫；不過，各地夜晚清晨仍冷，留意日夜溫差大。

此外，伍婉華也提醒，沿海風力更強，東北風增強，今天桃園至高雄、東半部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖，將有9至9級強陣風。

今天下午起，桃園至台南沿海空曠地區，以及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門將有9至10級強陣風；基隆北海岸、高雄及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供
降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供

冷氣團 馬祖 高溫

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