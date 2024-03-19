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鎮妖法寶？教導處門外掛「綠色大乖乖」網群調侃：應該是老師壞壞吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一包70g奶油椰子口味的巨大版乖乖。 資料照片。
一包70g奶油椰子口味的巨大版乖乖。 資料照片。

知名零嘴「乖乖」有一都市傳說，只要在電腦或機器上放「綠色乖乖」，就能讓設備「乖乖聽話」。日前有一名網友發文分享，他表示，看見某間小學教導處門外，也特別掛著一包綠色大乖乖，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「這間國小的學生可能是太活潑好動了」。從照片中可見，在一間國小的教導處辦公室門外，掛著一包綠色大乖乖。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，多數人認為「現在很多老師都會在教室裡擺上幾包，此外，開學時也會送每位學生一包」、「真的，還是保險一下，比較好」、「鎮妖法寶」、「掛在頑劣學生身上效果不知道會不會更好」、「我覺得超可愛啊！我家孩子班上除了有綠色，還有逢凶化吉一定要乖乖版」。

但也有不少網友認為「裝監視器比較有用」、「應該是教導處不乖」、「應該是老師壞壞吧」、「有沒有一種可能是，學生希望老師乖一點」、「再分享一個，除了乖乖之外，教導處都會少吃鳳梨」。

還有網友表示「其實保健室也要乖乖，聽學校保健室的護士說，每到下課孩子們玩鬼抓人最容易跌倒受傷，保健室才是最熱鬧的地方，短短下課10分鐘就有10位學生湧入保建室。如果遇到大下課15分鐘，保健室更忙碌，因為小朋友就更容易受傷」。

乖乖 小學 教導處 監視器 都市傳說

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