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吳德榮：午後轉乾愈晚愈冷 明後清晨下探10度以下

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吳德榮：午後轉乾愈晚愈冷 明後清晨下探10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
午後天氣轉乾，但愈晚愈冷，明後清晨下探10度以下。本報資料照片
午後天氣轉乾，但愈晚愈冷，明後清晨下探10度以下。本報資料照片

春天天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，北東有雨但午後轉乾愈晚愈冷，中南部也降溫，明後天清晨下探10度以下。

吳德榮指出，今日鋒面雲系快速通過，北、東有雨，中部山區零星飄雨，下午起北台灣率先轉乾雨停；強冷空氣南下，氣溫驟降愈晚愈冷；中南部氣溫亦下降。各地區平地氣溫：北部16降至10度，中部12至22度，南部14至26度，東部12至23度。

吳德榮指出，明日、周四大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；「大陸冷氣團」加上「晴朗、靜風」，清晨部分平地有10度以下的「輻射低溫」，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周一(22至25日)高壓迴流影響，各地晴時多雲，天氣逐日回暖；西半部及金馬易起霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮 氣溫

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