近日溫差變化大 醫院門急診不平靜 醫曝這患者激增5成

中央氣象署指出，昨晚起北部、東半部地區濕冷轉雨，今天各地需留意強陣風；本周周四清晨最冷，北部低溫可能下探11度，甚至跌破10度；周四白天起逐日回暖，周日最暖熱，北部高溫上看30度、中南部為32至33度，但預估下周二起東北季風報到，氣溫又會再降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，這兩天溫差大，心肌梗塞、腦中風就醫患者非常多，「真的相當不平靜」。

「氣溫溫差變化劇烈，相較持續低溫情形，更加危險。」林謂文說，氣溫低時，刺激交感神經，血管收縮、血壓上升、心跳變快，但氣溫回暖時，血管又會擴張、血壓降低，但如此反覆頻率增加時，血壓會變得極不穩定，血管不停在承受衝擊，如果血管內有斑塊可能就會產生剝離，進而引發心肌梗塞、腦中風。

林謂文表示，往年1～3月氣溫低、溫差變化大，心肌梗塞、腦中風患者約較前一年12月增加約2～3成，但今年1～3月至今，溫差變化大情形相較往年更加不穩定，導致心肌梗塞、腦中風患者激增，增幅約為5成，醫院急診可說是「相當的不平靜」。

近日溫差急劇變化，「真的是令人措手不及」。林謂文說，近日心肌梗塞、腦中風就醫患者激增，真的非常多，尤以年長者、患有心腦疾病病史者等高風險族群，面臨溫差變化、忽冷忽熱，身體反應極度敏感，將受到很大的衝擊及挑戰，必須提高警覺。

「天冷時，盡量不要外出。」林謂文指出，清晨受輻射冷卻效應，氣溫非常低，呼籲民眾不要外出，如果要外出，應先看天氣預報，了解溫差情形，做好身體保暖，避免發生心肌梗塞、腦中風、腦血管破裂、主動脈剝離等意外事件。