快訊

忙工作難交流…雙薪夫妻咬牙住高級大樓 遭鄰里排擠「豪宅生活變調」

吳德榮：午後轉乾愈晚愈冷 明後清晨下探10度以下

近日溫差變化大 醫院門急診不平靜 醫曝這患者激增5成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中央氣象署指出，昨晚起北部、東半部地區濕冷轉雨，今天各地需留意強陣風。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，這兩天溫差變化大，令人措手不及，心肌梗塞、腦中風就醫患者激增。本報資料照片
中央氣象署指出，昨晚起北部、東半部地區濕冷轉雨，今天各地需留意強陣風。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，這兩天溫差變化大，令人措手不及，心肌梗塞、腦中風就醫患者激增。本報資料照片

中央氣象署指出，昨晚起北部、東半部地區濕冷轉雨，今天各地需留意強陣風；本周周四清晨最冷，北部低溫可能下探11度，甚至跌破10度；周四白天起逐日回暖，周日最暖熱，北部高溫上看30度、中南部為32至33度，但預估下周二起東北季風報到，氣溫又會再降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，這兩天溫差大，心肌梗塞腦中風就醫患者非常多，「真的相當不平靜」。

「氣溫溫差變化劇烈，相較持續低溫情形，更加危險。」林謂文說，氣溫低時，刺激交感神經，血管收縮、血壓上升、心跳變快，但氣溫回暖時，血管又會擴張、血壓降低，但如此反覆頻率增加時，血壓會變得極不穩定，血管不停在承受衝擊，如果血管內有斑塊可能就會產生剝離，進而引發心肌梗塞、腦中風。

林謂文表示，往年1～3月氣溫低、溫差變化大，心肌梗塞、腦中風患者約較前一年12月增加約2～3成，但今年1～3月至今，溫差變化大情形相較往年更加不穩定，導致心肌梗塞、腦中風患者激增，增幅約為5成，醫院急診可說是「相當的不平靜」。

近日溫差急劇變化，「真的是令人措手不及」。林謂文說，近日心肌梗塞、腦中風就醫患者激增，真的非常多，尤以年長者、患有心腦疾病病史者等高風險族群，面臨溫差變化、忽冷忽熱，身體反應極度敏感，將受到很大的衝擊及挑戰，必須提高警覺。

「天冷時，盡量不要外出。」林謂文指出，清晨受輻射冷卻效應，氣溫非常低，呼籲民眾不要外出，如果要外出，應先看天氣預報，了解溫差情形，做好身體保暖，避免發生心肌梗塞、腦中風、腦血管破裂、主動脈剝離等意外事件。

心肌梗塞 氣溫 腦中風

延伸閱讀

打了個大噴嚏 65歲男子主動脈破裂40公分 醫即時診斷救了他

媽反對養貓！結局180度反轉變「阿嬤養的」 前後溫差網笑瘋：你才是領養的

高醫急診區天花板冒煙 病患心有餘悸：才聞燒焦味就被推出來了

吳德榮：今明晴朗白天暖溫差大 夜晚清晨下探10度

相關新聞

吳德榮：午後轉乾愈晚愈冷 明後清晨下探10度以下

春天天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，北東有雨但午後轉乾愈晚愈冷，...

近日溫差變化大 醫院門急診不平靜 醫曝這患者激增5成

中央氣象署指出，昨晚起北部、東半部地區濕冷轉雨，今天各地需留意強陣風；本周周四清晨最冷，北部低溫可能下探11度，甚至跌破...

健康你我他／戴口罩阻絕過敏原 無氧運動增免疫力

一直以來我被過敏性鼻炎問題所困擾，曾經在學生時代動過治療手術。術後感覺呼吸有變順暢，但是早上起床的鼻過敏症狀還是沒有得到...

用藥助眠 勿任意自調藥量

現代人常因為壓力、環境或自身疾病等因素，產生睡眠障礙，多會使用安眠藥這類藥物來協助解決，不少人稱這類藥物為「睡覺藥」或「...

蕭邦鋼琴大賽第2位女冠軍 阿芙蒂耶娃來台奏戰地琴人

蕭邦鋼琴大賽第2位女冠軍、被傅聰譽為「百年奇才」的鋼琴家阿芙蒂耶娃，昨晚在台北國家音樂廳舉辦鋼琴演奏會。被譽為「真正的蕭...

海纜建置縮水 地震預警慢10秒

為提升地震預警效能，中央氣象署擬在台灣南部海域，建置地震與海嘯即時監測系統，卻因疫後國際物價大漲，現階段編列經費不足、流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。