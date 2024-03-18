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北部今轉冷 周三至周四晨探11度 周四白天起逐日回溫
中央氣象署表示，今天（周一）鋒面通過，冷氣團南下，北部明顯轉冷，高溫降至18度；迎風面北東地區、中南部山區也轉雨。周三至周四清晨本周最低氣溫，北部低溫約11度，其他地區低溫14度。周四白天起，逐日增溫，天氣轉趨穩定至周日。
中央氣象署指出，鋒面通過，冷氣團南下，今天北台灣轉冷，高溫降至18至22度，其他地區氣溫稍下降；基隆北海岸、東半部及恆春半島局部短暫陣雨，花東地區留意較大雨勢，北部地區、中南部山區零星短暫陣雨。
周二華南雲雨區東移，冷氣團影響，北台灣整天冷，約14至17度，中部、花東白天高溫約21至24度；北部、東半部及恆春半島易有短暫陣雨，中部地區、南部山區零星雨，南部平地雲量增。
此外，中央氣象署提醒，周二至周三，沿海及離島將有8至10級強陣風，前往海邊注意安全。
中央氣象署指出，周三至周四清晨，是本周氣溫最低時候，北台灣低溫約11至14度，白天高溫約17至20度，其他地區低溫14至19度。若輻射冷卻明顯，空曠近山區平地氣溫將更低，天氣轉多雲到晴，僅花東地區、中南部山區零星雨。
周四白天至周日，大陸冷氣團減弱，氣溫逐日回升，周末感受溫暖，各地為多雲到晴，僅花東零星雨。
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