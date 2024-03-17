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今晚起轉濕冷！冷氣團發威連凍3天 最冷時間點曝「僅剩11度」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。圖／中央社
中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。圖／中央社

未來一周上半周較冷，下半周回溫。中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。周二氣溫下降直至周四清晨，周三、周四清晨最冷，北宜下探13度，中南部、花東15度，周四清晨北部丘陵地可能僅11度；周四白天起，各地逐日增溫至周日。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起，鋒面通過，大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島，開始有局部短暫陣雨，其中花東地區雨勢可能較大，北部、中南部地區則為零星降雨，降雨型態維持至明天。

他說，周二大陸冷氣團持續影響，主要降雨範圍仍以迎風面地區為主，不過中部以北、東半部、恆春半島及南部山區，可能也有降雨機會。

曾昭誠表示，周三起，雖仍有大陸冷氣團影響，環境轉乾，剩花東地區、中南部山區零星降雨，持續至周四清晨。

周四白天起，大陸冷氣團減弱，北部氣溫回升，各地多雲到晴，剩下花東地區零星降雨。

溫度方面，今晚起，北部、宜蘭開始降溫；明天白天，北宜溫度18至20度，整天偏涼，其他地區白天高溫略降。

曾昭誠提醒，周二氣溫持續下降，直至周四清晨；其中周三、周四清晨，溫度相對低，期間北部、宜蘭13至14度，中南部、花東15至17度；周四清晨輻射冷卻效應，北部丘陵地低溫可能下探11度。

周四白天，大陸冷氣團減弱，北部氣溫回升至20度左右，其他地區也陸續回升；周四白天起，各地逐日增溫至周日。

此外，曾昭誠也說，下周日金門、馬祖地區，全天可能不定時起霧，留意交通往返。

中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。周二氣溫下降直至周四清晨，周三、周四清晨最冷，北宜下探13度，中南部、花東15度，周四清晨北部丘陵地可能僅11度。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。周二氣溫下降直至周四清晨，周三、周四清晨最冷，北宜下探13度，中南部、花東15度，周四清晨北部丘陵地可能僅11度。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團

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