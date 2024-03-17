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快加油！中油：明起汽、柴油漲0.2元、0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元。圖／中油提供
台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元。圖／中油提供

台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升27.2元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及3.0元。

台灣中油表示，受俄烏戰爭情勢轉趨緊繃、石油輸出國組織及夥伴國繼續維持減產保價策略等因素影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.21美元，新台幣兌美元匯率升值0.054元，國內油價依公式計算漲幅為0.06%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.9元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.3元及2.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.7元及3.0元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元及0.1元，

中油 油價 調漲

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