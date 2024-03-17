快訊

以為台灣「破舊又落後」！脫北者一搭高鐵秒改觀 全程驚呆：北韓真的不能比

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

提前老母雞汰換與換羽維持供需 本周蛋價維持不變

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為維持供需平衡，蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換與換羽作業，本周蛋價維持不變。聯合報系資料照
為維持供需平衡，蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換與換羽作業，本周蛋價維持不變。聯合報系資料照

國內雞蛋買氣低迷，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，先前連續2波降價逐漸帶動買氣，加上產地自主減產、進行老母雞汰換與換羽作業，近期產銷有維持平衡，因此下周蛋價維持不變；至於清明節前是否再一波降價，林天來說還要視當時產銷狀況。

林天來表示，考量各地蛋商因庫存壓力大，原預計本周雞蛋價格再降價，但近期氣溫變化大，氣溫下降帶動市場買氣，加上許多產地蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換與換羽作業，產量略有下降，以維持供需平衡，因此本周蛋價暫不調整，維持產地價每台斤36.5元、批發價每台斤46元。

至於清明節前夕是否還會有一波降價？林天來表示，蛋價波動與消費者需求相關，會遵循市場機制，再觀察當時產銷狀況，該降價就降價。

林天來提及，近期蘇丹紅事件延燒，網傳土雞蛋蛋殼、蛋黃呈現紅色，恐因飼料加入蘇丹紅，認為此說法不僅錯誤且會衝擊雞蛋買氣；林天來強調，專家已澄清蛋殼顏色與蛋雞品種有關，蛋農也絕對不可能違法在飼料中添加蘇丹紅色素，呼籲消費者切勿輕信網路謠言。

蘇丹紅 蛋價 雞蛋

延伸閱讀

後壁洋香瓜上市減產價昂更搶手 地方徵求市場品牌

清明不分你我他 台東部落族人為旅外親友一條掃墓路

沙國調漲4月外銷亞洲官訂油價 延續減產抬價路線

清明前蛋價再下探？ 蛋商公會：本周維持批發價49元

相關新聞

白沙屯媽祖進香明凌晨出發、信眾席地而睡 醫揭致命關鍵

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香，將於明天凌晨出發，媽祖婆神轎引領，路線、行止不定，來回約400公里，許多信徒...

北市聯醫全面提高輪班護理師津貼 最高一個月多拿快2萬

面對全國性護理人力荒及衛福部宣佈起護理人力三班新護病比，北市聯醫表示，今年初除配合中央調整小夜班每班550元、大夜班95...

快加油！中油：明起汽、柴油漲0.2元、0.1元

台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元...

提前老母雞汰換與換羽維持供需 本周蛋價維持不變

國內雞蛋買氣低迷，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，先前連續2波降價逐漸帶動買氣，加上產地自主減產、進行老母雞汰換與換羽...

陳亞蘭首推歌仔戲職人劇 住持形容她像便利商店

金鐘視帝陳亞蘭、導演葉天倫推出歌仔戲職人劇「勇氣家族」，為感謝民間戲神田都元帥，劇組在中壢天德宮建廟35週年紀念日進行謝...

反微罪不記點路團馬路抗議 中壢機捷站前路口舉牌快閃

行人零死亡推動聯盟今天全台7地快閃過馬路，抗議交通部取消微罪違規不記點規定，桃園市中壢區新生路、中美路口，靠近機捷A22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。