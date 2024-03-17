提前老母雞汰換與換羽維持供需 本周蛋價維持不變

國內雞蛋買氣低迷，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，先前連續2波降價逐漸帶動買氣，加上產地自主減產、進行老母雞汰換與換羽作業，近期產銷有維持平衡，因此下周蛋價維持不變；至於清明節前是否再一波降價，林天來說還要視當時產銷狀況。

林天來表示，考量各地蛋商因庫存壓力大，原預計本周雞蛋價格再降價，但近期氣溫變化大，氣溫下降帶動市場買氣，加上許多產地蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換與換羽作業，產量略有下降，以維持供需平衡，因此本周蛋價暫不調整，維持產地價每台斤36.5元、批發價每台斤46元。

至於清明節前夕是否還會有一波降價？林天來表示，蛋價波動與消費者需求相關，會遵循市場機制，再觀察當時產銷狀況，該降價就降價。

林天來提及，近期蘇丹紅事件延燒，網傳土雞蛋蛋殼、蛋黃呈現紅色，恐因飼料加入蘇丹紅，認為此說法不僅錯誤且會衝擊雞蛋買氣；林天來強調，專家已澄清蛋殼顏色與蛋雞品種有關，蛋農也絕對不可能違法在飼料中添加蘇丹紅色素，呼籲消費者切勿輕信網路謠言。