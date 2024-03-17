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影／豆腐鯊悠遊綠島海域 潛水客伴隨10分鐘超開心
俗稱「豆腐鯊」的鯨鯊是現存體型最大魚類，過去曾在綠島外海現蹤，但漁民很少有機會近距離接觸。今早有潛水客在雞仔礁潛點發現一尾體長約5、6公尺，目測為未成年的鯨鯊在海中悠游，近距離接觸10分鐘，記錄難得一見畫面，美麗身影讓人驚豔。
今早一群潛水客在綠島雞仔礁潛水，臨上岸前發現一尾保育類鯨鯊，這尾鯨鯊個性溫和，願意讓潛水客一路相隨陪伴，近距離留下珍貴畫面。
「心情非常爽！」潛水客開心說，要上岸前看見海裡出現巨物（鯨鯊），牠不怕人，跟大家玩了10分鐘；不出國也能看見鯨鯊，大家快點到綠島看鯨鯊。
鯨鯊是海洋保育類野生動物，台灣從2008年開始禁止捕捉。海委會官網指出，軟骨魚種類非常多，台灣可以發現最大的鯊魚及最小的鯊魚，最大鯊魚是俗稱豆腐鯊的鯨鯊 （Rhincodon Typus），重量可以達到42公噸，全長約20公尺，約等同一節台鐵車廂的長度與重量。
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