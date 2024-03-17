「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

今早多個路權團體全台串聯共同舉辦「行人大富翁」活動，針對日前行政院通過1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點措施，在高雄最熱鬧的城市光廊前路口表達抗議與不滿。他們認為路口停車跟並排停車等根本不屬於微罪，高雄市交通大隊大隊長黃元民與議員白喬茵、張博洋等人也派助理前往關心。

為擺脫「行人地獄」臭名，台灣去年中開始實施交通違規記點措施，卻讓許多駕駛人抱怨不已，在民怨壓力下，交通部長王國材近日又拋出「微罪不舉」，並於3月7日在行政院會上通過在消防栓前停車、併排臨停等10項、罰鍰1200元以下的微罪不開放檢舉、記點修正草案。此舉引發行人路權團體不滿，發動全台7縣市串連大遊行。

下一代學生行人路權聯盟表示，路口停車、並排停車等違規事項，嚴重影響用路人安全，根本不屬於微罪，交通部此舉忽視用路人生命財產安全，沒有任何數據、解釋就認為罰鍰1200元以下就屬於微罪，等同於讓用路人在路上自相殘殺。

交通部長王國材近期拋出「微罪不舉」的方式，行政院會7日通過在消防栓前停車、併排臨停等10項、1200以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，將送立法院審查，此舉也讓捍衛行人路權團體不滿，於17日發動全台大遊行。

市議員白喬茵表示，行政院去年行人路權大遊行後，訂定了2030年交通事故死亡人數降低30%的願景，結果主管交通安全的交通部，不是去思考如何改善停車環境、建設更完整安全的道路，反過頭來全面限縮人行道、並排停車、轉角違停的取締空間，呼籲交通部長儘速檢討這樣不適當的草案。