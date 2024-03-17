快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
「行人大富翁」活動現場，抗議團體製作有交通部長王國材頭像的留言板，讓民眾留言表達心聲。記者蔡世偉／攝影
「行人大富翁」活動現場，抗議團體製作有交通部長王國材頭像的留言板，讓民眾留言表達心聲。記者蔡世偉／攝影

今早多個路權團體全台串聯共同舉辦「行人大富翁」活動，針對日前行政院通過1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點措施，在高雄最熱鬧的城市光廊前路口表達抗議與不滿。他們認為路口停車跟並排停車等根本不屬於微罪，高雄市交通大隊大隊長黃元民與議員白喬茵、張博洋等人也派助理前往關心。

為擺脫「行人地獄」臭名，台灣去年中開始實施交通違規記點措施，卻讓許多駕駛人抱怨不已，在民怨壓力下，交通部長王國材近日又拋出「微罪不舉」，並於3月7日在行政院會上通過在消防栓前停車、併排臨停等10項、罰鍰1200元以下的微罪不開放檢舉、記點修正草案。此舉引發行人路權團體不滿，發動全台7縣市串連大遊行。

下一代學生行人路權聯盟表示，路口停車、並排停車等違規事項，嚴重影響用路人安全，根本不屬於微罪，交通部此舉忽視用路人生命財產安全，沒有任何數據、解釋就認為罰鍰1200元以下就屬於微罪，等同於讓用路人在路上自相殘殺。

交通部長王國材近期拋出「微罪不舉」的方式，行政院會7日通過在消防栓前停車、併排臨停等10項、1200以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，將送立法院審查，此舉也讓捍衛行人路權團體不滿，於17日發動全台大遊行。

市議員白喬茵表示，行政院去年行人路權大遊行後，訂定了2030年交通事故死亡人數降低30%的願景，結果主管交通安全的交通部，不是去思考如何改善停車環境、建設更完整安全的道路，反過頭來全面限縮人行道、並排停車、轉角違停的取締空間，呼籲交通部長儘速檢討這樣不適當的草案。

市議員張博洋則認為，不良的道路設計改善牛步、正確的交通觀念無法落實當然會造成違規頻傳，被檢舉的不滿只是次因，國家提供的道路很爛才是民怨主因，希望政府不要搞錯民怨重點。

抗議團體以交通部長大頭照當輪子，製作模型車表達抗議。記者蔡世偉／攝影
抗議團體以交通部長大頭照當輪子，製作模型車表達抗議。記者蔡世偉／攝影
路權團體在高雄最熱鬧的商圈路口，表達行政院會通過交通部「微罪不舉」草案。記者蔡世偉／攝影
路權團體在高雄最熱鬧的商圈路口，表達行政院會通過交通部「微罪不舉」草案。記者蔡世偉／攝影

交通部長 行人地獄 路權

延伸閱讀

影／桃機歲修塞機 　王國材：各單位都很專業但大意了

交通學者反對微罪不開放檢舉 王國材：尊重、待立院審查討論

觀光旅館房均價漲11% 王國材：年底出現「2條件」將檢討

機捷增購列車？鄭文燦說10輛、經費60億 張善政：第一次聽到

相關新聞

「粉紅超跑」18萬進香大軍即將出發 白沙屯熱鬧滾滾

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽徒步進香活動即將在18日（周一）凌晨0點35分登轎出發往北港，18萬進香大軍展開9天8夜宗教文化之旅...

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

今早多個路權團體全台串聯共同舉辦「行人大富翁」活動，針對日前行政院通過1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點措施，...

石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

桃園市石門水庫水位、蓄水量繼續下探，水情嚴峻比去年提早一個月，今天上午石門水庫蓄水率跌破4成，水庫薑母島、阿姆坪水位急降...

過馬路大富翁台中場 百人怒籲退回「交通微罪不記點」

行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將送立法院，欲取消10項交通違規不得檢舉、不必記點，引社會議論；路權團體...

路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉10項1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體、交...

重劃區未畫停車彎挨批打假球 路權團體籲中央強制規範

「微罪不記點不檢舉」草案送審立法院國會，行人路權團體、職業駕駛團對此雖主張分歧，但矛頭都對準道路工程環境乏善可陳。倡議交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。