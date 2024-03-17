快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過馬路大富翁台中場 百人怒籲退回「交通微罪不記點」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影

行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將送立法院，欲取消10項交通違規不得檢舉、不必記點，引社會議論；路權團體今早號召全台串聯「過馬路大富翁」快閃，台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口，途中更經過模擬的「違停車輛」，體驗違停對行人造成的危險，呼籲朝野立委，共同擋下「微罪不記點、限縮檢舉」惡法，改善台灣交通工程。

為撕去國際媒體貼台灣「行人地獄」標籤，交通部去年先加嚴禮讓行人法規，卻引職業駕駛反彈，交通部則日前宣布，10項違規不記點、不得檢舉，將交送立院，路權團體痛批根本是「惡法」，「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案。

「過馬路大富翁」台中場發起人「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧呼籲立院，退回修法草案，違規停車除了並排停車外，所有違規停車、臨時停車態樣都無法被檢舉，這會直接造成用路人無路可走，連駕駛都沒有好地方可以停，停車場也會空蕩無一車。

黃筠倧說，道路工程要改善，才有良好用路環境，讓民眾不會被迫違規，不再有人因此受害，並建立「駕照回訓制度」，讓不適任駕駛繳回駕照、重新回訓。黃也痛批，台灣沒有任何配套措施前，就做強硬執法，只是聽著各單位搖擺，只為了民怨、選票，交通改善應回歸專業。

網紅「王男的交通日常」今也到場響應，他說，這交通環境可能隨時害家人受傷害，他的家人因機車道，被違停大貨車害命，他女友也因行走在行人穿越道，遭機車撞飛，導致腦震盪，希望政府退回惡法。

另身障者邱先生也乘坐電動輪椅到場參與，痛批違停車輛影響他們安全通行的權益，也希望政府做好交通工程，改善通行的環境。

身障者邱先生也乘坐電動輪椅到場參與，痛批違停車輛影響他們安全通行的權益，也希望政府做好交通工程，改善通行的環境。記者劉柏均／攝影
身障者邱先生也乘坐電動輪椅到場參與，痛批違停車輛影響他們安全通行的權益，也希望政府做好交通工程，改善通行的環境。記者劉柏均／攝影
網紅「王男的交通日常」（圖左）今參與「過馬路大富翁」快閃台中場，呼籲立院退回《道路交通管理處罰條例》修正草案。記者劉柏均／攝影
網紅「王男的交通日常」（圖左）今參與「過馬路大富翁」快閃台中場，呼籲立院退回《道路交通管理處罰條例》修正草案。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「過馬路大富翁」台中場發起人「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧呼籲立院，退回修法草案。記者劉柏均／攝影
「過馬路大富翁」台中場發起人「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧呼籲立院，退回修法草案。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影
「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案；台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口。記者劉柏均／攝影

行人地獄 違停

延伸閱讀

路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

路權團體批微罪不記點鴨霸 台北場300人快閃喊擋修惡法案

7縣市快閃抗議微罪不記點…他點2大問題 修法本末倒置

影／洪申翰抗議質詢權被剝奪 立院人士實測影片曝光：3分鐘就可到議場

相關新聞

「粉紅超跑」18萬進香大軍即將出發 白沙屯熱鬧滾滾

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽徒步進香活動即將在18日（周一）凌晨0點35分登轎出發往北港，18萬進香大軍展開9天8夜宗教文化之旅...

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

今早多個路權團體全台串聯共同舉辦「行人大富翁」活動，針對日前行政院通過1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點措施，...

石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

桃園市石門水庫水位、蓄水量繼續下探，水情嚴峻比去年提早一個月，今天上午石門水庫蓄水率跌破4成，水庫薑母島、阿姆坪水位急降...

過馬路大富翁台中場 百人怒籲退回「交通微罪不記點」

行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將送立法院，欲取消10項交通違規不得檢舉、不必記點，引社會議論；路權團體...

路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉10項1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體、交...

重劃區未畫停車彎挨批打假球 路權團體籲中央強制規範

「微罪不記點不檢舉」草案送審立法院國會，行人路權團體、職業駕駛團對此雖主張分歧，但矛頭都對準道路工程環境乏善可陳。倡議交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。