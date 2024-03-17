過馬路大富翁台中場 百人怒籲退回「交通微罪不記點」

行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將送立法院，欲取消10項交通違規不得檢舉、不必記點，引社會議論；路權團體今早號召全台串聯「過馬路大富翁」快閃，台中場在台中後火車站舉行，1百多人一同繞行大智路、復興路口，途中更經過模擬的「違停車輛」，體驗違停對行人造成的危險，呼籲朝野立委，共同擋下「微罪不記點、限縮檢舉」惡法，改善台灣交通工程。

為撕去國際媒體貼台灣「行人地獄」標籤，交通部去年先加嚴禮讓行人法規，卻引職業駕駛反彈，交通部則日前宣布，10項違規不記點、不得檢舉，將交送立院，路權團體痛批根本是「惡法」，「行人零死亡推動聯盟」今早10點全台7縣市發起「過馬路大富翁」，呼籲立委擋下法案。

「過馬路大富翁」台中場發起人「Owl貓頭鷹交通書」黃筠倧呼籲立院，退回修法草案，違規停車除了並排停車外，所有違規停車、臨時停車態樣都無法被檢舉，這會直接造成用路人無路可走，連駕駛都沒有好地方可以停，停車場也會空蕩無一車。

黃筠倧說，道路工程要改善，才有良好用路環境，讓民眾不會被迫違規，不再有人因此受害，並建立「駕照回訓制度」，讓不適任駕駛繳回駕照、重新回訓。黃也痛批，台灣沒有任何配套措施前，就做強硬執法，只是聽著各單位搖擺，只為了民怨、選票，交通改善應回歸專業。

網紅「王男的交通日常」今也到場響應，他說，這交通環境可能隨時害家人受傷害，他的家人因機車道，被違停大貨車害命，他女友也因行走在行人穿越道，遭機車撞飛，導致腦震盪，希望政府退回惡法。