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5至7天彈性育嬰假 5月起試辦

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部官員表示，將開放育嬰假彈性化請假天數以日為單位，但希望最少不要低於5天。本報資料照片
勞動部官員表示，將開放育嬰假彈性化請假天數以日為單位，但希望最少不要低於5天。本報資料照片

民間團體倡議推動育嬰假彈性化多時，盼開放讓育嬰假以日、小時為單位請領。為此，勞動部前天已發函給工總、商總、工商協進會、中小企業總會等團體，預計從五月至十二月開放企業申請試辦，盼自願參加的雇主提供五到七天為請假單位的彈性育嬰假，若雇主願意提供單日的請假單位也可以。

依現行法規規定，受雇者任職滿六個月後，子女滿三歲前都可申請育嬰留職停薪，最長可請兩年，最短可請一個月，前六個月有八成薪的育嬰留職津貼可請領。受雇者申請育嬰留職停薪，應於十天前以書面向雇主提出。

勞動部條平司長黃維琛表示，規畫以需輪、排班或第一線面對民眾的事業單位為試辦對象，試辦期間為今年五月起至年底，受雇者得以五天或七天為原則申請育嬰假，申請次數建議以三次為限，且須在請假前五天書面申請。若雇主願提供優於計畫的試辦模式，也可自行微調申請天數、次數、申請形式。

勞動部 商總 育嬰假

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