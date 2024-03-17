5至7天彈性育嬰假 5月起試辦

民間團體倡議推動育嬰假彈性化多時，盼開放讓育嬰假以日、小時為單位請領。為此，勞動部前天已發函給工總、商總、工商協進會、中小企業總會等團體，預計從五月至十二月開放企業申請試辦，盼自願參加的雇主提供五到七天為請假單位的彈性育嬰假，若雇主願意提供單日的請假單位也可以。

依現行法規規定，受雇者任職滿六個月後，子女滿三歲前都可申請育嬰留職停薪，最長可請兩年，最短可請一個月，前六個月有八成薪的育嬰留職津貼可請領。受雇者申請育嬰留職停薪，應於十天前以書面向雇主提出。

勞動部條平司長黃維琛表示，規畫以需輪、排班或第一線面對民眾的事業單位為試辦對象，試辦期間為今年五月起至年底，受雇者得以五天或七天為原則申請育嬰假，申請次數建議以三次為限，且須在請假前五天書面申請。若雇主願提供優於計畫的試辦模式，也可自行微調申請天數、次數、申請形式。