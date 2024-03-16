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明晚變天有雨！下周四清晨最冷 這地區低溫恐下探至11度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，迎風面北部、東半部地區轉雨，花東地區可能有較大雨勢發生。示意圖。圖／本報資料照片
中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，迎風面北部、東半部地區轉雨，花東地區可能有較大雨勢發生。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，迎風面北部、東半部地區轉雨，花東地區可能有較大雨勢發生。明天比今天熱，下周一（18日）起逐漸降溫；大陸冷氣團影響，下周二至下周四清晨冷，北部下探13度、中南部15度，其中下周四相對最低溫，竹苗部分地區可能近11度，不過白天起，太陽一出，氣溫即明顯回升。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天天氣與今天類似，到明晚之前環境偏東至東南風，預估明晚前西半部擴散條件仍較差，空氣品質仍相對不理想。

他表示，明天仍有中層水氣從華南地區移入，台中以北、東半部雲量稍多，都有零星飄雨，整體雨量都不會太多。

曾昭誠說，明晚起鋒面接近，基隆北海岸、東半部、恆春半島開始有明顯降雨，局部短暫陣雨發生機會，尤其花東地區可能有較大雨勢發生，北部、中南部山區零星短暫陣雨，中南部平地可能也會降雨，但機率偏低，維持到下周一。

下周二起，大陸冷氣團影響，華南雲雨區移入，中部以北、東半部地區及南部山區，都有下雨機會，主要降雨在迎風面的北部、東半部及恆春半島，下周二降雨範圍比下周一要廣，但降雨強度則較小。

他表示，下周三降雨明顯趨緩，僅花東地區、中南部山區零星降雨。下周四至下周六，各地維持多雲到晴，僅花東地區零星短暫陣雨，

溫度方面，曾昭誠指出，明天氣溫比今天略升，北部、東半部高溫上升至27度，中南部30至32度。

下周一起逐漸降溫，這波冷氣團較冷時間點在下周二至下周四清晨期間，北部、宜蘭13至14度，中南部15至17度；受輻射冷卻效應，相對最低溫時間點在下周四清晨，屆時竹苗部分地區可能近11度；不過下周四白天起，太陽一出來，氣溫明顯回升。

此外，他也提醒，今、明天及下周一清晨，以及下周六（23日），金馬地區可能有霧影響能見度，留意交通往返。

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