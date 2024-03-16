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白沙屯媽18萬進香大軍將出發 至少「三大咖」要來參香
白沙屯媽進香活動蓄勢待發，近18萬香客大軍18日周一凌晨0點35分將登轎出發往北港，展開9天徒步行程，包括總統蔡英文、下屆總統賴清德、民眾黨主席柯文哲明天都會先後至拱天宮參拜，恭送媽祖啟程；今年報名香客爆量至17萬9971人，也考驗各方動員及規畫配套的能量。
18萬進香大軍明天17日將集結在白沙屯，屆時台61線西濱快速道路、台1線公路及白沙屯周邊道路都面臨人潮、車潮的強大衝擊，通霄、竹南警分局已規畫交通管制方案，部分路段及車道將封閉、引導車輛改道，並公布車輛停放區位，呼籲香客注意配合，避免陷入車陣動彈不得。
總統蔡英文預計明天下午3點到拱天宮，連續第三年參香並為媽祖婆的「粉紅超跑」淨轎，賴清德預計晚間9點與苗栗縣長鍾東錦、拱天宮管委會人員從神龕迎出媽祖聖駕；柯文哲預計下午4點到晚間7點也安排到拱天宮、山邊媽祖廟等宮廟參香，並與白沙屯當地民眾及商家互動。
今年香客人數只差29人就達到18萬，比去年足足多了6萬多人，對警方、志工、香客及交通秩序維持都是一大挑戰，拱天宮連日來也在官網公布宣導影片，提醒信徒進香應注意的配合事項。
拱天宮也公布進香須知守則、口號，提供諸多徒步進香的細節和禁忌，包括香燈腳視同媽祖兵馬，應避免躦轎底；識別臂章隨時佩帶以利辨識，方便沿途互相照顧；香燈腳應隨時審視自身體能狀況，如有不適盡速尋求協助，避免過度勉強行走；沿途信眾熱心提供餐點，香燈腳請排隊適量取餐，做好垃圾分類及環保。
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