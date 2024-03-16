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健康你我他／不養毛孩 賞花戴口罩墨鏡

聯合報／ 文／吳芳枝（中市北屯）
目前尚無方法治療花粉症，我外出賞花一定戴口罩、墨鏡保護口鼻眼。圖／吳芳枝提供
目前尚無方法治療花粉症，我外出賞花一定戴口罩、墨鏡保護口鼻眼。圖／吳芳枝提供

季節交替時節，早晚溫差大，稍不留意鼻子過敏就發作。先天不足、後天失調的我，鼻子過敏是我的健康殺手，嚴重時是鼻塞、打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、頭痛的集中營，尤其鼻水就像失控的水龍頭，影響睡眠、工作，就診時我常垂頭皺眉告訴醫師：「生不如死的痛苦。」

最初是以藥物治療，口服抗組織胺、搭配鼻噴劑，僅短暫舒緩，抗組織胺有嗜睡、口乾、視力模糊副作用，造成生活困擾。於是改服中藥，不久後，卻發現下肢浮腫，送檢才知是中藥摻了類固醇，長期服用傷肝腎，差點要了我的命。

移居台中後，在教學醫院接受完整治療，先做過敏原檢測，在生活中遠離環境過敏原，不養毛小孩（我的過敏原），居家保持乾燥，定期清潔窗簾、床單常換洗，衣物經常在陽光下曝曬，並且控制環境濕度。

據了解，主要的空氣過敏原依序是塵蟎、貓毛、狗毛、花粉。2、3月春暖花開，百花齊放，花粉會造成眼、鼻、咽喉、耳朵發癢難耐，目前尚無方法治療花粉症，只能做好預防減少暴露，鼻子是空氣的過濾器，我外出賞花一定戴口罩、墨鏡保護口鼻眼，隔離汙染。

打造抗過敏體質，除了睡眠充足、飲食均衡外，要多運動增強肺活量，疏通鼻塞，使呼吸順暢。若每一環節都顧到，就可以遠離換季過敏的困擾。

中藥 睡眠 過敏原

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