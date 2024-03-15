親自與林氏璧確認 羅一鈞：麻疹日本未流行、不搶打疫苗

今年至今麻疹我國已累積9例，日本也傳出多地爆麻疹病例。台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧建議，以醫學觀點來看，「建議最好一歲以上再帶小朋友去日本」。疾管署發言人羅一鈞與林氏璧求證後，提醒民眾，日本疫情並未流行，搶打反而會讓自費疫苗快速用罄、影響高風險工作人員補接種人員的需求。

日本TBS電視台13日報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本今年已有11人確認感染麻疹。羅一鈞表示，日本疫情目前為境外移入引發航空器群聚及機場相關個案，總計11例，跟疫情前動輒數百例相比並不算高，林氏璧醫師貼文亦強調「日本麻疹其實沒有大流行」、「遇到麻疹的機率很低」，因此還不到「日本麻疹疫情擴散」的程度。

羅一鈞說，麻疹自費疫苗市場供應量有限，兩家疫苗廠封緘檢驗中的數量和庫存量加起來僅4.1萬劑，其中1萬劑已協調保留給防疫緊急需求調度，其餘優先供應合約院所、全國30多家旅遊醫學門診醫院、及醫療院所和機場等高風險單位工作人員補接種需求。 疾管署已協調疫苗廠向國外原廠提出增加疫苗進口供應量，以應國內需求，待疫苗廠確定時程數量會再另行周知。

目前鄰近國家有麻疹流行的主要為馬來西亞、菲律賓，另外東歐也有流行，至於國人常出國的地點如日韓中港澳泰，都尚未有麻疹本土流行，請一般出國民眾現階段「無須搶打」麻疹疫苗，確有頻繁前往上述流行麻疹國家地區旅遊需求的民眾，則可先就近詢問附近院所供應狀況、或至旅遊醫學門診醫院掛號接種。