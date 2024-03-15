嘉義縣紫藤花、櫻花接力盛開 還有這處山茶花秘境

春天到來，嘉義縣紫藤花、櫻花、山茶花接力綻放，百花齊放美不勝收，阿里山櫻花季持續至4月10日，現在正是賞花好時機，瑞里紫藤花陸續盛開，接下來10天是最佳賞花期，4月粉色花旗木也將大爆開，縣府文觀局推薦遊客把握花期，一起到來嘉義賞花拍美照。

縣長翁章梁說，嘉義山區沿途櫻花綻放，隙頂54.4K處櫻花已盛開，阿里山森林園區內的染井吉野櫻也陸續盛開，3月10日至4月10日是櫻花季，近日是上山賞花好時機；瑞里紫藤花也陸續盛開中，花開約4至8成不等，預估接下來10天是最佳賞花期。

文觀局指出，除了阿里山櫻花及瑞里紫藤花正盛開，竹崎鄉「山茶花之家」同樣美不勝收，園主張榮倉投入畢生精力打造秘密花園，種植超過600多種的茶花，每年10月至隔年清明節前都是賞花期，可欣賞到「情人節」、「摩婁指揮官」等特殊品種的茶花。

文觀局表示，3月17日將在紫藤公園舉辦紫色野餐派對，歡迎遊客一起在紫藤花下野餐，還能順遊「竹崎公園」、「觀音瀑布」、「圓潭生態園區」、「太興岩步道」、「綠色隧道」及「瑞峰1314海鼠山」等特色景點，非常適合規畫2天1夜的賞花行程。