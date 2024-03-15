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長者跌不得 國健署提5撇步降風險

中央社／ 台北15日電
台灣明年將邁入超高齡社會，長者嚴重跌倒恐造成長期臥床、失能，長者防跌將成為重要課題。示意圖／ingimage
台灣明年將邁入超高齡社會，長者嚴重跌倒恐造成長期臥床、失能，長者防跌將成為重要課題。示意圖／ingimage

台灣預計明年起正式邁入超高齡社會。調查發現每6名長者就有1人過去1年曾摔倒，長者跌倒可能伴隨失能，衛生福利部國民健康署今天提出防跌5撇步，其中魔鬼氈鞋化身防跌利器。

根據內政部統計，截至113年1月止，台灣65歲以上老年人口已超過431萬人，占總人口18.4%，已達高齡社會。

國家發展委員會預估台灣明年將邁入超高齡社會（老年人口占比大於20%）。

國健署今天透過新聞稿提醒，長者防跌將成為重要課題，長者嚴重跌倒恐造成長期臥床，甚至死亡；曾跌倒的長者也可能增加家庭照護與經濟負擔。

106年的國民健康訪問調查發現，65歲以上老人，約每6個人就有1人在過去1年內有跌倒經驗。國健署表示，長者隨著年齡增長，造成身、心或活動能力衰退，事實上，民眾平時掌握5撇步，就能減少跌倒事件發生。

首先可從穿著下手，第1個撇步是「合適穿著」，建議長輩應該穿著合身衣物，褲管不過長，選擇防滑、有充分固定，例如選擇沒有鞋帶的鞋子，以有扣子、魔鬼氈等的鞋子取代，這些小小的改變都能大大減少長者摔倒的風險。

居家環境的改變也很重要，第2個撇步是「打造安全居家」，民眾應該特別留意環境照明，地板保持乾燥，同時要避免地面不平整、走道堆放雜物，這些可能造成摔倒的潛在危機都必須調整。

第3個及第4個撇步是「充足營養」與「規律運動」，平時注意攝取足夠熱量與蛋白質，必要時可諮詢營養師；另外，定期運動，練習肌力，提升長者日常獨立活動功能，提高跌倒時的自我防衛能力。

如果上述撇步落實，不要忘記第5個撇步「用藥安全」，就診時洽詢醫師及藥師等專業人員協助評估用藥，避免藥物交互作用，出現注意力下降、暈眩及肌肉無力等，增加跌倒風險。

另外，縣市衛生局正推廣「長者量六力」，以評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」功能指標，及早發現長者功能衰退的徵兆。長者有任1項評估結果異常，將安排介入服務，或進一步轉介長者到合適醫療院所，預防及延緩功能衰退。

老年人口 衛生局

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