碳費審議會今首登場 環團聲明：碳費500元起跳、反對2.5萬噸免徵額

環境部今日下午將召開台灣首次的碳費費率審議會，預計與相關機關、專家學者、民間團體等代表初步討論未來碳費審議程序，將牽動台灣發展路徑。台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、綠色和平、環境法律人協會等環團今聯合聲明提4點建議，包括碳費至少以500元起徵，並逐年調升；不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」；嚴格限制台灣及國際碳權使用比例合計不超過5%，以及應在2025年啟動申報及繳納時程，接軌國際。

聲明表示，2050年全球淨零排放的國際趨勢下，碳費徵收是基於「汙染者付費」原則，讓高碳排企業負起應有的環境責任，重視經濟發展過程中被忽視的外部成本，經濟部也應同步啟動市場監督機制，避免業者藉機哄抬民生物價。

環團聲明指出，如同空氣汙染防制費所立的「汙染者付費」精神，溫室氣體排放的外部成本則應由企業負擔。據美國環保署2023年估算，每噸二氧化碳的外部成本高達美金190元，換算新台幣約6000元，超出現階段外傳300元的20倍之多。

環團認為，碳費應以每噸新台幣500元起徵，且不應提供優惠費率，並以2030年時增加至歐盟現今碳價（約每噸新台幣3000元）為目標，逐年調升，以落實世代正義與污染者付費原則。

環團也反對提供企業2.5萬噸免徵額，擔心恐淪為「免費汙染額度」。聲明表示，提供2.5萬噸免徵及免費額度，形同向民間社會宣示企業握有「免費排碳的權力」，恐導致負面示範效應，並大幅降低業者減碳意願及成效。據計算，若以500家排放源、每噸排放收以500元計，台灣碳費約將減收60億元。因此，若提供免徵、免費額度將造成民間觀感不佳、企業減碳成效不彰、政府溫室氣體管理基金財源短收三輸局面。

除此，環團聲明主張應嚴格限制國際碳權資格，且國際與台灣碳權使用比例合計不應超過5％，並摒棄先期專案的使用。環團說，多年前環保署核可的溫室氣體減量「先期專案」標準過於寬鬆，且不具外加性，形同「垃圾碳權」，若用以折抵碳費，將衝擊台灣碳權價值，傷害碳費的減量成效;至於國際碳權，則必須在碳費費率調升至一定水準後才可開放，且須嚴格把關，避免減碳義務成為碳交易市場中的責任轉嫁遊戲。

聲明表示，為接軌歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）正式實施時程，碳費收費時程不應延宕，最晚須於2025年申報繳納2024年的碳費，維持台灣國際貿易競爭力。環團聯合聲明主張，碳費起徵費率的訂定應依循逐步反映外部成本、克服台灣工業減碳惰性以及接軌國際碳定價等三大原則，符合氣候變遷因應法所謂「外部成本內部化」，並達成階段減量目標的立法精神。