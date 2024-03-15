快訊

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

韓韶禧突po這照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳費審議會今首登場 環團聲明：碳費500元起跳、反對2.5萬噸免徵額

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
碳費費率審議會今下午首度召開。本報資料照片
碳費費率審議會今下午首度召開。本報資料照片

環境部今日下午將召開台灣首次的碳費費率審議會，預計與相關機關、專家學者、民間團體等代表初步討論未來碳費審議程序，將牽動台灣發展路徑。台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、綠色和平、環境法律人協會等環團今聯合聲明提4點建議，包括碳費至少以500元起徵，並逐年調升；不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」；嚴格限制台灣及國際碳權使用比例合計不超過5%，以及應在2025年啟動申報及繳納時程，接軌國際。

聲明表示，2050年全球淨零排放的國際趨勢下，碳費徵收是基於「汙染者付費」原則，讓高碳排企業負起應有的環境責任，重視經濟發展過程中被忽視的外部成本，經濟部也應同步啟動市場監督機制，避免業者藉機哄抬民生物價。

環團聲明指出，如同空氣汙染防制費所立的「汙染者付費」精神，溫室氣體排放的外部成本則應由企業負擔。據美國環保署2023年估算，每噸二氧化碳的外部成本高達美金190元，換算新台幣約6000元，超出現階段外傳300元的20倍之多。

環團認為，碳費應以每噸新台幣500元起徵，且不應提供優惠費率，並以2030年時增加至歐盟現今碳價（約每噸新台幣3000元）為目標，逐年調升，以落實世代正義與污染者付費原則。

環團也反對提供企業2.5萬噸免徵額，擔心恐淪為「免費汙染額度」。聲明表示，提供2.5萬噸免徵及免費額度，形同向民間社會宣示企業握有「免費排碳的權力」，恐導致負面示範效應，並大幅降低業者減碳意願及成效。據計算，若以500家排放源、每噸排放收以500元計，台灣碳費約將減收60億元。因此，若提供免徵、免費額度將造成民間觀感不佳、企業減碳成效不彰、政府溫室氣體管理基金財源短收三輸局面。

除此，環團聲明主張應嚴格限制國際碳權資格，且國際與台灣碳權使用比例合計不應超過5％，並摒棄先期專案的使用。環團說，多年前環保署核可的溫室氣體減量「先期專案」標準過於寬鬆，且不具外加性，形同「垃圾碳權」，若用以折抵碳費，將衝擊台灣碳權價值，傷害碳費的減量成效;至於國際碳權，則必須在碳費費率調升至一定水準後才可開放，且須嚴格把關，避免減碳義務成為碳交易市場中的責任轉嫁遊戲。

聲明表示，為接軌歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）正式實施時程，碳費收費時程不應延宕，最晚須於2025年申報繳納2024年的碳費，維持台灣國際貿易競爭力。環團聯合聲明主張，碳費起徵費率的訂定應依循逐步反映外部成本、克服台灣工業減碳惰性以及接軌國際碳定價等三大原則，符合氣候變遷因應法所謂「外部成本內部化」，並達成階段減量目標的立法精神。

台幣 減碳 額度

延伸閱讀

黑面琵鷺現蹤二仁溪 環團憂：覓食旁邊就是有毒廢棄物

高雄鋼鐵空汙草案攻防 「不得展延」業者與環團激烈辯論

憂綠色通膨衝擊民生物價 立委提案碳費應考量CPI

沒那麼簡單？造林增匯獲碳權 環部：並非參與就能取得

相關新聞

今持續回暖、周末高溫上看30度 下周這天再轉濕冷

中央氣象署表示，今天白天溫度持續回升，各地仍要留意零星短暫雨，中部以北及東半部約22至24度，南部可達27度以上，好天氣...

南部飲料霸主「茶之魔手」進駐台北！一票人喊：終於敲碗成功

台灣人喜愛喝手搖飲料，各地都有不少知名的連鎖飲料品牌，一名網友近日就發現，稱霸南部飲料界的「茶之魔手」疑似要在台北開店。貼文曝光後掀起熱烈討論，官方也出面證實了即將在台北開幕的消息。

公共藝術修法 藝術界憂：消滅年輕藝術家

公共藝術設置因流程複雜，造成興辦單位如學校，必須求助代辦公司，監察院日前發表調查報告，糾正文化部關於公共藝術代辦引發的亂...

健康主題館／糯米吃多易胃痛脹氣 5方法緩解

●食用糯米過量，難消化易引發腸胃不適

食在營養／枇杷潤肺止咳 護眼護心

春天是枇杷盛產的季節，現在吃枇杷正當時。枇杷營養價值高，富含脂溶性維生素A和E、水溶性維生素B的菸鹼酸、葉酸等營養素，鉀...

好天氣剩周末！高溫飆30度 下周「斷崖式降溫」最冷時間點曝光

中央氣象署表示，明天各地仍有零星降雨，但白天氣溫持續回升，周六、周日各地都是多雲到晴天氣穩定，北部高溫可達26度，中南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。