月經後不明液體「頻沾濕內褲」 女上班族下體慘發炎…中醫揭3原因

生活習慣往往最影響健康，任何細節都不容忽視。臺灣1名43歲女性上班族半年間發現每次月經結束後，陰道會不定時流出不明液體，量多得弄濕內褲，只有長時間使用衛生棉和護墊，最終導致陰道炎，中醫師經問診後發現女病人不但每天喝蔬果汁，而且長期久坐缺乏運動，甚至血糖偏高，所以導致骨盆腔血液迴圈差，陰道異常出水，她接受2個月的中藥調理和針灸後，得以改善體質解決問題。

臺灣中醫周宗翰分享個案指，涉事43歲女病人本身肥胖代謝不佳，每天都有喝蔬果汁習慣，由於很多蔬菜水果偏寒，如果長期飲用，體質容易「脾虛濕盛」，血糖上冬，加上患者長期久坐，導致骨盆腔血液迴圈變差，種種原因導致陰道出水，雖然無色無味，但她經期後需要使用衛生棉和護墊，下體長期悶熱，讓泌尿道和搔癢，惡化成陰道炎。

周醫師指出，陰道出水也稱為「水樣白帶」，健康女性的「白帶」是微酸性的黏稠物，主要呈乳白色，負責濕潤陰道和抑制病原菌生長，一般量少，女性罹患婦科疾病后，都會出現「水樣白帶」，例如陰道炎、子宮頸炎、子宮肌瘤。

以這次案例而言，周建議改變生活習慣，蔬果汁打完了後要立即飲用，以免氧化變質，最好在早上至中午飲用，如果晚上喝會容易造成頻尿，隨時影響睡眠品質，也要注意蔬菜和水果的使用量，含糖量較高的水果每天應控制在2份以內，一但過多，就會容易造成血糖上升，蔬菜和水果的比例應為2：1。

中醫建議女生多做骨盆運動，改善子宮血液迴圈。（示意圖／Ingimage）

此外，周指出，飲用蔬果汁頻率切勿過於頻繁，否則容易形成「脾虛濕盛」體質，導致新陳代謝速度減慢，提醒女生可以加入溫熱性食材來調和，例如薑黃粉、肉桂粉或生薑末，就能降低陰道出水頻率，但如果水樣白帶較多，而且持續很長時間，患者應到婦產科接受檢查，以確定是否患上子宮頸癌等癌病。

除了飲食之外，周亦提醒患有子宮肌瘤等疾病或平時白帶「清澈如水」的女性，盡量避吃生菜、瓜果類、柑橘類等寒性食物，以及減少甜食，並應多做骨盆運動，以改善子宮血液迴圈。

相關病例的報導早於2016年刊登，近日當地媒體再度翻出報導，吸引許多網友關注。

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文章授權轉載自《香港01》