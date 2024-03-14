今起逐日回暖 吳德榮：下周這天鋒面來變天轉濕涼

今天清晨沒有這麼冷了，平地低溫都逾12度，且天氣會逐日回暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下周一、二微弱鋒面接近並通過，北台灣氣溫下降轉濕涼，但中南部受到影響較小。

吳德榮指出，今天清晨中層雲增多，已阻絕輻射冷卻效應，低溫比昨晨明顯回升。截至清晨5時13分，本島縣市平地最低氣溫為新竹(關西鎮)的12.4度，各地區平地最低氣溫約在13至15度。

今起氣溫逐日回升，吳德榮說，今、明兩天轉為高壓迴流型態，東半部偶有局部短暫雨機率，天氣穩定，但中層雲通過，局部山區有零星飄小雨機率；氣溫逐日緩升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。今日各地區氣溫：北部14至24度，中部15至27度，南部15至30度，東部14至26度。

吳德榮指出，周六、下周日高壓迴流影響，天氣穩定，中層雲漸減少、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫逐日續升，舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周一、二(18、19日)「微弱鋒面」接近並通過，北部、東半部雲量增多、轉有局部短暫雨機率，北台灣氣溫下降轉濕涼，中南部受到的影響較小。

吳德榮說，下周三(20日)大陸高壓影響，天氣轉晴；早晚應注意冷空氣加上晴朗所造成的「輻射低溫」。春季天氣變化大，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新資料調整。